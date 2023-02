Esther Doña revela que le han propuesto lanzar una canción al estilo Shakira contra el juez Pedraz

Hace unos días, SEMANA revelaba en exclusiva la nueva relación de Santiago Pedraz tras romper su noviazgo con Esther Doña. Esta revista publicó unas imágenes en las que el juez Pedraz se mostraba muy cariñoso con una morena que se ha convertido en su nueva ilusión. La nueva pareja ha decidido poner rumbo a Brasil para disfrutar de los Carnavales de Río de Janeiro y, mientras tanto, la viuda de Carlos Falcó se ha sincerado sobre cómo se encuentra en 'Y ahora Sonsoles', programa en el que colabora habitualmente. Y, además, ha revelado una noticia que de producirse se convertiría en un auténtico bombazo: le han ofrecido, hasta en dos ocasiones diferentes, lanzar una canción al más puro estilo de Shakira contra el juez Pedraz.

Justo el día en el que Shakira y Karol G sacan nuevo temazo, 'TQG (Te Quedé Grande)', Esther Doña ha revelado esta noticia. Según la colaboradora de televisión, sería una propuesta para sacar un single contra el juez Pedraz, en el que haga como la de Barranquilla y lance dardos envenenados contra él y su nueva pareja. Sin embargo, de momento ha decidido declinar esa oferta y prefiere mantenerse alejada de cualquier polémica. Eso sí, el haber dado una negativa por respuesta no quiere decir que no se pronuncie sobre la actual relación de su expareja y sobre cómo se encuentra al verle de nuevo enamorado.

La colaboradora de televisión habla del juez Pedraz y su nueva relación

Esther Doña ha visto las imágenes del juez Pedraz poniendo rumbo a Brasil con su nueva pareja: "Había una pregunta que decía que si la señora tiene futuro con él, El que hayan realizado este viaje a mí no me sorprende para nada porque a Santiago le encanta viajar. Es más él tenía planificado que en octubre había pensado que nos íbamos a ir en Vietnam. Lo había pensado él solo", confesaba. "¿En turista? Aquí está viajando en turista", preguntaba un colaborador. "No, yo no viajo en turista", respondía con sinceridad y entre risas.

La que fuera viuda del marqués de Griñón ha analizado al detalle la imagen de su ex en el avión, en las que aparece saliendo del aseo y acudiendo a su asiento con un aspecto algo más desaliñado de lo que estamos acostumbrado a verlo: "Me sorprende que lleve una camisa de las que también les he regalado yo. Como a él le gusta ir entalladito. Él debe de pensar "que bien me queda y la tengo igual en rosa". Yo le compré dos, más los pantalones y tal. Soy una mujer espléndida", anunciaba. Esther Doña ha dado más detalles de este viaje de su ex con su nueva pareja: "Ha viajado con unos amigos que yo le presenté. El año que hemos estado juntos ha sido intenso", revelaba.

Esther Doña confiesa que con lo que ha vivido habría para lanzar varias canciones como Shakira

Entre risas, otra colaboradora decía "ya tienes la letra de la canción" a lo que Esther respondía: "Quizá tengamos como Shakira para dos, tres o incluso cinco en un solo año", dice entre risas. Antes de cambiar de tema, ha seguido opinando sobre el viaje a Brasil: "Me parece fantástico. Supongo que habrán ido por carnavales. Sé que hay otros amigos comunes que tienen relación con Río y están allí con ellos. Y lo estarán pasando en grande. Yo sé que los amigos comunes viajaron en avioneta y supongo que él también, aunque no sé quien se encarga de eso", sentenciaba al respecto.