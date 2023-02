Esther Doña es una de las protagonistas indirectas de una de las noticias de portada de SEMANA, donde publicamos la nueva relación de su exprometido, Santiago Pedraz. La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' se ha dejado ver al salir del gimnasio. No ha mostrado sorpresa, pero ha asegurado que está a la espera de comprar la revista y así poder ver en detalle quién es la nueva pareja de su ex.

"La verdad que no lo he podido ver todavía muy bien, como veis estoy saliendo del gym, he llevado a Clara a la pelu y esta tarde nos vemos en el programa", ha empezado diciendo, mostrando su simpatía. La viuda del marqués de Griñón comenta que no conoce al nuevo amor del juez: "No tengo ni idea. Es que no lo he podido ver. Ahora voy a comprar la revista y lo veré y esta tarde lo comento ya sabéis dónde".

La ex de Santiago Pedraz reacciona a su nueva pareja

