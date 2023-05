Esther Doña: “Me sentí identificada con Ana Soria cuando habló de la diferencia de edad con Enrique Ponce”

La primera entrevista de Ana Soria y Enrique Ponce en 'El Hormiguero' está siendo objeto de todo tipo de análisis, críticas y comentarios. Allí la pareja defendió contra viento y marea su relación y restó importancia a la diferencia de edad entre ellos. Es, de hecho, lo que más les achacan y señalan a pesar de que para ellos no es un impedimento. Esther Doña sabe muy bien qué puede suponer esta crítica pues se enfrentó a lo mismo en su relación con Carlos Falcó, cerca de 40 años. Experimentó, por todo ello, en primera persona lo mismo que el torero y la influencer expusieron.

"Me sentí muy identificada cuando escuché a Ana ayer. Hasta el día de hoy sigue siendo así, cuando se refieren a Carlos y a mí tienen que poner el número", expuso. En esos momentos sentía la presión de los comentarios como nunca lo había hecho. Al igual que la otra pareja, ni ella ni su marido lo tenían en cuenta. "Siempre decía que la edad es importante solo si eres un vino o un queso", ejemplifica. La exposición mediática a la que estaban sometidos tampoco ayudaba a dejar todo esto atrás. La colaboradora de Antena 3 no olvida cómo afectaba en su día a día que las cámaras estuvieran tras ellos.

"Era brutal, impresionante. Cuando comentábamos lo de Harry de Inglaterra y Meghan, la persecución en Nueva York de hace unos días, me recordó. Los motoristas se iban hasta por las aceras", recordó. Solo el paso del tiempo le dio un respiro a Carlos Falcó y a Esther Doña. Así lo creyó en su momento y así lo piensa ahora: "Luego la presión de los medios se relajó. También es eso si lo buscas solo". De hecho es algo que la actualidad ya no experimenta de tal forma, ni siquiera se acerca. "Ahora que no tengo pareja lo normal es que estuvieran detrás para ver si hay algo y no lo tengo", asume.

Las críticas que reciben Ana Soria y Enrique Ponce por la diferencia de edad: "No es impedimento"

Ana Soria y Enrique Ponce se mostraron muy tajantes sobre la verdadera relevancia de la diferencia de edad en su relación. "El amor no se piensa, se siente. Para nosotros no es un impedimento y no debería serlo para el que escribe de nosotros. El amor es libre y cada uno que se enamore de quien quiera", sentenció la influencer frente a Pablo Motos. Es todo esto lo que Esther Doña comparte y lo que le hace ponerse en su lugar. La pareja se vio inmersa en una vorágine mediática que no pudieron gestionar bien desde el principio.

"Ha habido momentos duros. Veíamos esa injusticia y las injusticas duelen. Nos hemos mantenido en silencio. No nos gusta estar metidos en ese mundo", recuerda. El interés que despertaba esta relación después de la separación del torero con Paloma Cuevas era algo inevitable. "Nunca estás preparado para algo tan fuerte. Hemos recibido un trato muy malo y despectivo, faltándonos el respeto. Hemos sido personajes y no personas", asume sobre la situación aunque no terminara de entenderla. Lejos de separarlos, ahora se encuentran más enamorados y unidos que nunca. "Tiene una gran fortaleza. Ha sabido soportar las injurias y calumnias de alguna gente, que sin conocerla la ha juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí", declaró él ante la atenta y tierna mirada de la que es su pareja.