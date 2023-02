Esther Doña, ¿invitada a la boda de Tamara Falcó?: “Ya lo contaré”

Esther Doña está disfrutando de una nueva etapa tras su ruptura con el juez Pedraz. Está en su mejor momento, disfrutando de lo que se le presenta. Lo cierto es que la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ocupa todas las portadas y quiénes serán los invitados son todo una incógnita. Por la relación que ambas han tenido durante los años que fue pareja de su padre, Carlos Falcó, muchos se preguntan si ella será una de las que reciba la tan ansiada invitación. En la entrega de los premios Top 100 Mujeres Líderes, le han planteado esta posibilidad. Lejos de alejar dudas, cuenta que, al menos, puede existir esa intención: “No lo sé, ya lo contaré”.

Vídeo: Europa Press

Lo cierto es que tanto la Marquesa de Griñón como ella hacen gala de la estupenda relación que mantienen desde entonces. El hecho de que la hija de Isabel Preysler vaya a celebrar su boda en el Palacio de El Rincón hace que sea todo mucho más especial. Este fue el hogar de la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ durante mucho tiempo y, como no podría ser menos, le guarda un especial cariño. No puede encontrar más acertada esta decisión y el lugar y así lo reconocía: “Ha sido mi casa, mi hogar, el lugar donde he vivido con Carlos…Me hace mucha ilusión”.

Habrá que esperar, de momento, para saber si vuelve a este sitio tan especial en un momento tan señalado como pudiera parecer ser. Lo que sí sabe con seguridad es que los preparativos de la misma están avanzados. Confirma que Tamara Falcó “está muy centrada con su boda” con Íñigo Onieva y que ella siempre ha compartido la decisión. Siempre ha visto con buenos ojos que ambos retomaran su relación y que hayan dado finalmente este paso. “Me alegro muchísimo, desde el primer momento la he apoyado y me encanta que esté viviendo esta experiencia. Es su momento”, comentaba al respecto.

Esther Doña y el instinto maternal: “Sí me gustaría aunque no se han dado las circunstancias”

Para Esther Doña la figura esencial de su vida siempre ha sido su madre, a la que le dedicó unas bonitas palabras catalogándola como su ejemplo a seguir. Los reporteros sentían curiosidad sobre si ella tiene ese instinto maternal a flor de piel que la pueda llevar a lanzarse al mundo de la maternidad. Reconoce que sí, que le gusta esa idea de poder ser madre pero que, quizás, las circunstancias no son las que considera adecuadas para ello. Si llegado ese momento se decidiera, estaría más que dispuesta pero que, por el momento, “estoy más centrada en mis temas profesionales”.

En ese terreno, en el profesional, ‘Y ahora Sonsoles’, el programa de las tardes de Antena 3 donde participa, se ha convertido en su gran proyecto. No puede sentirse más orgullosa de cómo está desarrollando su papel ahí. Está muy satisfecha con ello y reconoce sentirse “encantada, siempre lo digo. Me siento súper cómoda, querida, respetada y apoyada”. Atrás queda ya el juez Pedraz y todo lo que le rodea y no quiere dedicarle mucho tiempo.

Tampoco tiene mucho interés en saber más sobre su nueva relación, de la que supimos más detalles en exclusiva en la revista SEMANA. Sobre estas imágenes, se muestra muy escueta con sus palabras y solo quiere desearle lo mejor. Al final, aunque pueda tener sus reservas sobre el desenlace de todo esto en el futuro, solo quiere "que sea muy feliz". Ahora es el momento de que cada uno encuentre lo que le haga feliz. En definitiva, que él “siga su camino y yo el mío”, sin más.