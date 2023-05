Esther Doña, indignada con Santiago Pedraz: "Ahora habla con la prensa"

Santiago Pedraz se convertirá en padre junto a Elena Hormigos este año y no pueden estar más felices. Los reporteros captan a la feliz pareja a la entrada de una corrida en la plaza de toros de Las Ventas muy felices por la nueva etapa que experimentaran. Esther Doña, que fue pareja del juez, aprovechó que en su programa recuperaban sus palabras para pronunciarse. "Me parece fenomenal que hable. El tema es que él me culpaba a mí de tener que hablar a la prensa porque era mi pareja", asegura. La colaboradora no sale de su asombro por este nuevo giro. "Ahora no estoy yo, habla él y ella porque quieren, no por Esther Doña", sentencia ante las cámaras.

Está extrañada después de lo que vivieron juntos que con la prensa esté ahora cercano. Al menos que le dedique unas pocas palabras a los reporteros que le pregunten. Atrás deja ya a su ex pareja e, incluso, bromea con que fue ella la que le introdujo en el mundo de la tauromaquia y sus festivales: "Yo le llevaba a él a los toros. Ahora él la lleva a ella". Estas palabras suponían el regreso del juez a la esfera pública después de haber sufrido un problema de salud. El mes pasado estuvo, de hecho, ingresado por un cólico del que ya está completamente recuperado.

Esther Doña puntualiza sus palabras sobre la paternidad de Santiago Pedraz

"Me parece bastante irresponsable que, cuando la conoces de hace unos meses, se supone, vayas a tener un hijo. Ella viene de un divorcio, él tiene también y de repente te embarazas", decía Esther Doña hace tan solo un mes. La noticia de que su ex pareja Santiago Pedraz se convertiría en padre saltaba a los medios y opinaba así sobre la noticia. Sus palabras causaron un gran revuelo y, aprovechando que el tema de la diferencia de edad se debatía por la entrevista de Ana Soria y Enrique Ponce, puntualizó sus palabras. "Voy a aprovechar para reiterar el porqué me sorprendió y me pareció una irresponsabilidad. No es por la edad, es porque se supone que la conoces desde hace un mes. Me parece fenomenal", explicó.

Seis meses separan la ruptura de Esther Doña y Santiago Pedraz con el comienzo de esta nueva relación y de ahí todas sus dudas. En SEMANA en exclusiva mostramos las primeras imágenes de la pareja por las calles de Madrid. No encajaba, por lo que le conocía, que ahora diera este paso tan determinante: "Doy gracias a Dios de no haber sido madre con él visto todo lo que ha sucedido. Un niño requiere mucho tiempo y a él le encanta viajar. En ningún momento me había planteado esto con él porque no es como tomar una 'Coca cola'".

Nunca haría referencia a la diferencia de edad para hablar de esta pareja y lo quiso aclarar. Ella misma sufrió junto a Carlos Falcó lo que suponen esas críticas. "Me sentí muy identificada cuando escuché a Ana ayer. Hasta el día de hoy sigue siendo así, cuando se refieren a Carlos y a mí tienen que poner el número. Siempre decía que la edad es importante solo si eres un vino o un queso", desveló.