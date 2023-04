Esther Doña habla de los retoques de Tamara Falcó antes de conocer que Pedraz va a tener un hijo

Esther Doña continúa con su vida social en plena soltería. Sin ir más lejos, este miércoles acudió a la presentación del clásico 'Los Tres Mosqueteros: D'Artagnan' en la capital madrileña. Se trata de la primera de una saga épica de dos partes dirigida por Martin Bourboulon, basada en la novela homónima de Alejandro Dumas de 1844. La viuda de Carlos Falcó no se pierde un sarao y combina sus salidas sociales con su trabajo en el programa de 'Y ahora Sonsoles', donde fichó como colaboradora junto a su perrita, Chloé. Durante su asistencia a la premiére, a la que acudió ataviada con un impecable sastre blanco, habló largo y tendido sobre su nueva etapa de soltería, además de comentar la polémica de Tamara Falcó después de retocar las fotos de su preluna de miel a Bali junto a Íñigo Onieva. No te pierdas el siguiente vídeo ¡y dale al play!

Vídeo: Redes sociales

Tamara Falcó ha vivido su Semana Santa más agitada al lado de su prometido. La pareja viajó a Bali para relajarse antes de tener que ultimar todos los detalles de su gran boda que reunirá a la flor y nata del país el próximo mes de julio. Un viaje que no ha estado exento de polémica después de que saliera a la luz los excesivos retoques que la hija de Isabel Preysler le había hecho al álbum privado de su romántico viaje. Esther Doña, que siempre se ha mostrado muy amable con los hijos de Carlos Falcó, se ha pronunciado al respecto y ha defendido a la actual marquesa de Griñón: "Con todas estas plataformas y todo esto está hecho para vernos mejor, quién no lo hace. No lo he visto pero si lo ha hecho, me parece muy bien", ha dicho.

Esther Doña está disfrutando de su soltería

Además de Tamara Falcó, también ha hablado de su nueva etapa de soltería. Desde que rompiera con el juez Pedraz, la viuda de Carlos Falcó no ha encontrado de nuevo el amor y se ha centrado en ella misma. Sobre este tema, comenta lo siguiente: "Estoy descubriéndome, siempre he estado en pareja y me está gustando lo que estoy descubriendo", ha dicho.

Otro de los temas en los que se ha pronunciado Esther Doña ha sido sobre el regreso del Rey emérito a España. Este hecho tendrá lugar la próxima semana y se espera a Don Juan Carlos en las regatas de Sansenxo, en Pontevedra. Una visita de carácter en la que no se prevé que se reencuentre con su hijo, el rey Felipe VI. La colaboradora de televisión siempre se ha mostrado a favor de la monarquía en general y le guarda un especial cariño al emérito en especial: "La verdad es que sí, estoy muy contenta", ha dicho.

Santiago Pedraz va a convertirse en padre

Esther Doña reapareció horas antes de que saliera a la luz la noticia de que su ex, Santiago Pedraz, va a ser padre. El magistrado tendrá un hijo con su actual pareja, la abogada y economista Elena Hormigos, cuya relación destapó esta revista en exclusiva. Ella está embarazada de dos meses. «No estaba en las quinielas, pero es un bebé muy deseado. Ha llegado antes de lo que calculaban. Ha sido muy rápido. Se trata de su cuarto hijo y nacerá en el mes de noviembre», ha explicado Beatriz Cortázar en 'Las mañanas de Federico'. De momento, Esther Doña no se ha pronunciado al respecto.