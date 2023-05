Esther Cañadas confiesa cuánto dinero le pagaron por su primer trabajo como topmodel

Esther Cañadas ha mostrado su versión más divertida en 'El Hormiguero'. La conocidísima modelo de 46 años ha dejado boquiabierta a la audiencia mostrando no solo su simpatía, sino también sus duros comienzos como modelo. Una profesión que le ha llevado a vivir en muchísimos puntos del mapa y, por ende, le ha dejado muchísimas historias a su espalda. Aunque llame la atención, esta guapísima de Albacete quería ser "detective privado", sin saber que cuando fuera más mayor se convertiría en una top model de altura.

"Me fui sola a Barcelona con 15 años. Ponía la lavadora solo con agua, pero no tenía dinero para detergente. Solo lo intentaba con fairy, pero era mala idea. Así estuve mucho tiempo. Me costaba mucho llegar a fin de mes (...) El arroz blanco me quedaba muy rico, era de lo poquito que me podía permitir. Desayuno, comida y cena. Son etapas, si quieres algo te lo tienes que currar", ha dicho Esther Cañadas. Estuvo más de cinco años "sin éxito" hasta que la suerte, por fin, llegó a su vida.

"Yo quería ir a todos los sitios menos a Nueva York, me salió un booking directo por 30.000 euros que ahora se traducirían como en 300.000. Vino todo el equipo en limusina a recogerme. Me llevaron al hotel Soho Grande, llegué y todo estaba lleno de ramos de agencias con mensajes que decían que me querían conocer. Me dejaban tarjetas por debajo de la puerta a media noche. Me reuní con muchos agentes en secreto. A cuatro días de que empezaran los desfiles les dije que si conseguían que desfilara ahí me iba con ellos. Esto solo se consigue a tres meses. Conseguí todos y a los cuatro días estaba firmando autógrafos", ha dicho la top model. Aunque su intención era que su viaje fuera temporal, finalmente vivió allí 10 años, por lo que llegó para quedarse.

Tras varios años alejada de la televisión, Esther Cañadas ha asegurado que ahora quiere enforcarse para ser actriz, algo que le hace tremenda ilusión y, por lo que a buen seguro la veremos muy pronto en televisión.