Esther Arroyo ha intervenido en la última entrega de 'Lazos de Sangre', que emite La 1 los martes por la noche. Hoy, el programa estaba dedicado a Mecano, uno de los hitos más importantes de la música de nuestro país. Integrado por los hermanos Cano y Ana Torroja, el grupo se disolvía tras 17 años en lo más alto de las listas por decisión unilateral de José María. Durante el documental previo a la tertulia, la modelo ha compartido muchos detalles sobre la trayectoria profesional y personal de su gran amiga de Ana. Entre ellos, algunos sobre el grave accidente de coche en el que estuvieron involucradas en 2008.

Esther Arroyo: "A algunos nos costó salir más que a otros"

El 10 de octubre de 2008, Esther Arroyo y Ana Torroja se veían envueltas en un peligrosísimo accidente de tráfico tras colisionar contra una furgoneta cuando se dirigían a Santander. Uno de los amigos de las dos mujeres fallecía al instante, mientras que el resto de los cuatro ocupantes salía de ahí con vida, pero con lesiones de diferente gravedad. El trágico suceso acabó en juicio. Esther recibió una indemnización de 330.200 euros de los 5 millones que solicitaba.

La también actriz ha recordado este martes 26 de julio este fatídico episodio del que han pasado ya 15 años. Esther se refería al hecho entre risas, pero sin poder disimular el nerviosismo. Con cierta resignación durante su intervención, parecía querer evitar abordar el episodio que casi le cuesta más que las consecuencias físicas y psicológicas que todavía arrastra. "Perdimos en el camino a un gran amigo al que Ana y yo queremos mucho. El resto salimos como pudimos. Unos tardamos más que otros en recuperarnos y unos tenemos más secuelas que otros, pero vamos, que ya está", explicaba.

"La gente decía que de un golpe así no salen muchos supervivientes"

Esther Arroyo sufrió una rotura de tibia y peroné que estuvo a punto de dejarla en silla de ruedas para el resto de sus días. "Me explotaron los huesos porque la rueda del coche impactó contra mi pierna. He estado mucho tiempo sin hacer vida normal", confesaba en 2021 en una entrevista con Bertín Osborne en Canal Sur. Tanto ella como Ana Torroja sufren de estrés postraumático tras la colisión y secuelas físicas importantes.

La cantante se pronunciaba sobre el hecho en 2010 en el programa 'La mañana de la 1'. Tampoco quiso recrearse mucho en esta experiencia que le cambió para siempre. "No me gusta mucho hablar del accidente, pero la gente que nos ayudó al principio decía que de un golpe de ese tipo, normalmente, no salen muchos supervivientes. Y bueno, no nos tocaba", compartía Ana.