Estela Grande revela cómo se encuentra tras ser operada: "Niños, no puedo"

Vídeo: EUROPA PRESS.

Estela Grande ha vivido unas semanas de lo más complicada después de que tuviera que ser intervenida. Tras la operación a la que tuvo que someterse, la modelo reveló lo que ocurrió en el quirófano: "Hola chicos. Todo salió bien, al abrir encontraron dos miomas, detrás del grande se escondía otro que también tuvieron que quitar. Y bueno, al final tuvieron que abrir el útero (cosa que esperaba que no tuviera que pasar) así que ahora toca cuidarme mucho y recuperarme muy bien para cicatriz lo mejor y lo más rápido posible", reveló el pasado 18 de noviembre. Poco a poco va haciendo vida normal, pero con mucho cuidado. Eso sí, ha confirmado que por ahora niños no puede tener.

De hecho, Estela Grande asegura que por ahora no puede hacer grandes esfuerzos. Es lo que ha dicho después de haber acudido este pasado domingo al concierto de Manuel Turizo durante el Starlite Madrid Navidad, que se está celebrando estos días en la capital española. Estela ha querido hacer un huequito en su agenda para acudir y ha aclarado cómo se encuentra después de unas semanas de calma y reposo en casa. ¡DALE AL PLAY!

Estela Grande tuvo que ser operado de dos miomas uterinos

La que fuera pareja de Diego Matamoros no puede estar más feliz con su vida personal, al lado de su novio, Juan Iglesias, con el que va a pasar una Navidad especial. Sin embargo, de sus declaraciones ha impactado que su vida ha dado un giro debido a la operación a la que tuvo que someterse. Y Estela Grande no tiene reparo a la hora de explicar que por ahora no piensa en boda, pero tampoco en niños. Y en hijos no piensa básicamente porque no puede. El hecho de que le hayan operado de dos miomas le ipide ser madre.

Por lo menos por ahora. Y es que el hecho de haber sido operada de dos miomas no impide que puedas quedarte embarazada. Eso sí, recomiendan que se esperen entre seis y 12 meses para quedarse embarazada, "ya que existe el riesgo (aunque bajo) de ruptura uterina si te quedas embarazada antes", tal y como asegura un ginecólogo en Doctoralia. Estela Grande podría haber dicho que no puede por este motivo, pero estamos seguros de que no descarta convertirse en madre en el futuro al lado de su pareja, con el que precisamente se ha comprado una casa.

Una noticia que impactó a todos sus seguidores

La modelo no dudó en sincerarse con sus seguidores en Instagram. Y es que reveló que durante un tiempo ha tenido reglas muy dolorosas que la incapacitaban para hacer una vida normal. "Es porque tengo un mioma bastante grande. Más o menos, de unos seis centímetros. El problema de mi mioma es que es muy grande, está creciendo muy rápido y ya entrando al útero", manifestaba. Añadía que entre un 25% y 30% de las mujeres tienen un mioma. "No tendría por qué ser un problema, pero si es muy grande y crece muy rápido, además está en un sitio en el que no tiene que estar, como es mi caso, hay que quitarlo". Quiso dejar claro que iba a estar unos días desaparecida por razones evidentes. Ahora ha regresado a la vida pública, aunque eso sí, lo está haciendo poco a poco.