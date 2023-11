Estela Grande, operada de dos miomas uterinos

"Todo salió bien", han sido las primeras palabras de Estela Grande tras ser operada de dos miomas. La influencer ha explicado que en un principio le iban a extirpar solo uno, pero detrás del grande se escondía otro. "Al final tuvieron que abrir el útero (cosa que esperaba que no tuviera que pasar) así que ahora toca cuidarme mucho y recuperarme muy bien para cicatrizar lo mejor y lo más rápido posible". La modelo, de 29 años, ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus seguidores.

La exmujer de Diego Matamoros recientemente contaba que tenía un mioma de seis centímetros que estaba creciendo "bastante rápido". Después de consultar el caso con distintos profesionales le aconsejaron someterse a una miomectomía para extirparlo cuanto antes. Se trata de la intervención quirúrgica a través de la cual se extirpan fibromas del útero. También le dijeron que debía someterse a una cesárea debido al tamaño del mioma.

El consejo de Estela Grande tras su operación: "Tenéis que ir al ginecólogo"

Estela Grande ha contado que durante un tiempo ha tenido reglas muy dolorosas que la incapacitaban para hacer una vida normal. "Es porque tengo un mioma bastante grande. Más o menos, de unos seis centímetros. El problema de mi mioma es que es muy grande, está creciendo muy rápido y ya entrando al útero", manifestaba. Añadía que entre un 25% y 30% de las mujeres tienen un mioma. "No tendría por qué ser un problema, pero si es muy grande y crece muy rápido, además está en un sitio en el que no tiene que estar, como es mi caso, hay que quitarlo".

La exconcursante de 'GH VIP' aclaraba que iba a estar unos días totalmente desconectada de las redes y que le apetecía compartir su caso con su familia virtual. Asimismo, aconsejaba realizar las pertinentes revisiones ginecológicas. "Tenéis que ir al ginecólogo y controlarlo todo. A mí este mioma me lo vieron hace un año y me lo han ido controlando. Y ha crecido mucho y muy rápido". Los profesionales le habían aconsejado que lo mejor en su caso era operar. "Si yo ahora mismo quisiese ser mamá podría ser incompatible con el embarazo. Así que me han dicho que me lo quite cuanto antes. Me duele un montón y lo paso fatal en las reglas. Cuando me baja la regla me quedo completamente incapacitada durante cuatro horas. No me puedo mover".

Ahora toca reposo y cuidarse mucho, tal y como ha indicado Estela Grande. Las muestras de cariño han venido por parte de muchos rostros conocidos entre ellos, Marta López Álamo. "Un beso amor. Seguro que todo sale bien. Ahora hacia arriba". Mientras Anita Matamoros le enviaba unas cálidas palabras: "Cuídate mucho, mi amor".