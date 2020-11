Nueve meses después de separarse del hijo de Kiko Matamoros, la modelo ha revelado sus verdaderos sentimientos antes y después de la ruptura.

Com bien se sabe, la ruptura entre Estela Grande y Diego Matamoros no tuvo lugar de un día para otro. Lo suyo fue un deterioro rápido, pero gradual, que se produjo a raíz del concurso de la joven en ‘GH VIP 7’. Cuando entró en la casa de Guadalix de la Sierra, su estrecha amistad con Kiko Jiménez hizo saltar todas las alarmas. La especial química entre ellos hizo creer a muchos que lo suyo era algo más que un simple flirteo. Entre el jienense y la modelo nunca hubo nada más allá de una excelente relación, pero lo cierto es que su buen rollo acabó minando la paciencia del hijo de Kiko Matamoros… y meses después del ‘reality’ -y tras la participación de la madrileña en el programa ‘El tiempo del descuento- decidían poner fin a su matrimonio.

Estela habla de su divorcio: «Sentía que había fracasado»

Hasta que decidieron definitivamente dar el paso de romper pasó un tiempo en el que intentaron arreglar lo suyo. Fue un tiempo de idas y venidas en el que ambos sabían que había llegado el momento de seguir caminos por separado. Según ha revelado la joven en una entrevista con Carmen Alcayde en ‘Hello Valencia’, le producía mucho apuro admitir públicamente que su idilio había llegado a su fin. «Sentía que había fracasado, me daba vergüenza. Decía madre mía… cómo le hago esto a mi gente. No sé ni cómo me lo planteé. Todo el mundo me apoyó y la gente que me quiere solo quiere que esté feliz».

Antes de que se cristalizara su separación abrían las puertas de su casa en SEMANA y afirmaban estar decididos a apostar por su unión. Pero no pudo ser. Han pasado nueve meses ya desde que terminaron. Diego ha encontrado de nuevo el amor en los brazos de la doctora Carla Barber, con quien dice sentirse feliz. El corazón de Estela Grande, por su parte, también se ha recuperado del desamor. A pesar del sufrimiento que le supuso el divorcio vuelve a estar animada y confía en el futuro: «Me encuentro yo al 100%. Estoy muy bien, me siento plena», admite.

Estela ha reconocido que la ruptura fue un duro varapalo. Unas puertas se cerraron, pero por suerte se abrieron otras: «A nivel personal tuvo consecuencias devastadoras, pero a nivel laboral ha sido mejor». Y aunque no piensa mucho en ello, no descarta volver a tener una relación en el futuro. «Quiero volverme a enamorar», ha explicado.