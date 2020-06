Después de que este miércoles desvelaran que Anabel Pantoja podría ganar hasta 20.000 euros al mes con colaboraciones a través de las redes sociales, ahora es el turno de conocer lo que ganaría Sofía Suescun por cada publicación en su cuenta de Instagram. La que fuera ganadora de ‘Supervivientes 18’ y ‘Gran Hermano 16’ supera más de un millón de seguidores en su perfil, lo que la convierte en carne de cañón para las firmas y marcas que buscan a la joven para hacer diferentes tipos de intercambios y colaboraciones. Ha sido Carlota Corredera quien ha desvelado el pastizal que se embolsaría la influencer por cada post o Stories que comparte en redes.

Sofía Suescun ganaría hasta 20.000 euros mensuales

«Me dicen eh, y creo que es una fuente muy buena, que fácilmente puede ganar 20.000 euros al mes en Instagram. La última publi que ha hecho le han pagado 3.500 euros y generalmente no hace nada por menos de 2.000 euros«, ha desvelado la presentadora de ‘Sálvame’. Además, Carlota Corredera ha confesado que habitualmente suele hacer 2 o 3 acciones promocionales. Una declaración que no entendía María Patiño que aseguraba que el perfil de Sofía Suescun no tiene el mismo valor que el de Anabel Pantoja, que estaría ganando más o menos lo mismo.

Sin lugar a dudas, Sofía Suescun ha encontrado su lugar en las redes sociales para crear contenido y ganar así un pastizal. Además de esto, también habría que sumarle sus intervenciones en televisión tanto como colaboradora habitual en algunos programas como siendo el personaje estrella en otros momentos, como es el caso del PoliDeluxe, al que se sometió hace unas semanas. Por si fuera poco, comparte profesión con su novio, Kiko Jiménez.

Estas son sus colaboraciones más comunes

Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de colaboraciones a través de las redes y que la cantidad que se recibe por ello también es diferente. Una de las más comunes es la de envío de producto para que esta la comparte en las redes. Puedes concertar la mención en Stories o en publicación. Otro sería los post patrocinados, donde acuerdan con la marca escribir una publicación promocionando el producto. También existen colaboraciones a largo plazo y a esto se le llama embajadora de la marca (se hacen varios envíos y hay que mencionar a la marca en diferentes publicaciones). Sofía Suescun también tiene muchas acciones de código descuento, que suele ir combinada con el el envío de producto, el post patrocinado o embajador de marca. En este caso se crea un código descuento personalizado a la influencer que comparte a través de sus redes. En este caso se puede llevar a cabo una remuneración por la acción en sí, o concretar un porcentaje de las ventas que se llevan a cabo a través de su código. Os mostramos algunas fotografías que demuestran sus acciones.