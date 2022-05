Jorge Javier Vázquez ha comenzado ‘Sálvame’ dando un paso atrás en la oferta laboral que en su día hizo en directo a Marta Riesco para ficharla para el programa. «No la querría trabajando en una redacción. Sé que sus compañeros de Ana Rosa la detestan. Ensucia el ambiente», ha dicho indignado. El presentador ha cambiado de parecer, en especial, después de que la reportera desvelara una supuesta llamada por parte de Rocío Carrasco que Jorge Javier mantiene que no existió. «Eres tonta. Te quedan dos días», ha continuado. De hecho, él está seguro de que a la vuelta de Ana Rosa Quintana será despedida y se prescindirá de sus servicios como reportera tras cinco años trabajando.

Unas respuestas que no pasaban desapercibidas para Marta, quien a través de sus stories también estallaba contra Jorge Javier: «Este señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona. Insultándome y pidiendo mi despido. Todo por haber contado la verdad de una llamada. Una verdad incómoda. Llevo dos bajas médicas por acoso de La Fábrica de la tele». El comunicador leía en directo la reacción de Marta y hacía hincapié en el hashtag que ella incluía, pues decía: «Stop acoso». Hastiado de que la periodista dé por hecho que esa situación existe, ha contado a la audiencia que ella se confesó en los estudios de Mediaset, donde desveló cuáles eran sus planes con el presentador, al que pretendía denunciar por acoso.

«En Mediaset es una casa en la que puedes hablar y cualquier cosa que digas hay alguna persona escuchándote (…) Después de descojonarte conmigo lo que haces es ir a un lugar indeterminado de Mediaset y en ese camino vas pensando la que me va a ir el dichoso penas cuando me vea la foto con el Rey de Telecinco. Por eso, luego escribes los stories…Lo mejor es que llegas a un sitio y en voz alta dices en tono jocoso, pero con convencimiento de lo que estás diciendo dices que te estás pensando denunciarme por acoso. No te excuses, la otra persona con la que estabas hablando te lo tuvo que quitar de la cabeza. No empecemos a jugar con estos temas. Igual la gentucilla con la que te juntas te lo tolera, conmigo estos términos no», ha dicho tremendamente enfadado.

Jorge Javier no piensa consentir que se le relacione con un delito, por lo que le pide que si tan claro tiene que él la ha acosado, ponga el asunto en manos de la policía cuanto antes. «Ya sabes cómo es el enano dictador cuando se cabrea, a mí déjame en paz y no me metas en esas mierdas. Todo lo que te rodea es puro chapapote, no voy a permitir que me salpique. Dejo todo dicho por si vas a una comisaría para hacer todo lo que tenías previsto», ha continuado. «Gente como tú es la que se carga las empresas», añadía.