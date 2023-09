El testimonio que ofrecía el joven que denunció a Edwin Arrieta por acoso y agresión no ha dejado indiferente a nadie. Era el pasado martes, 19 de septiembre, cuando el testigo se sentaba en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ dispuesto a hablar largo y tendido sobre la personalidad del cirujano colombiano, hasta el punto de comprender a Daniel Sancho a la hora de cometer el crimen. Una postura que podría ser favorable para el hijo de Rodolfo Sancho de cara al juicio por su caso.

Como portavoz de la familia del chef español, Ramón Chippirrás ha acudido a ‘Espejo Público’ para hacer pública la reacción de los más allegados a Daniel sobre este testimonio: “Lo único que nos corresponde decir, después de hablar con la familia Sancho, es que será el letrado de Tailandia quien decida si este testimonio se puede o no se puede utilizar en la defensa del caso”, ha indicado. Sus declaraciones dejan entrever que las palabras de este chico podrían ser claves para la defensa del cocinero, que aseguró haber llegado a ser “rehén” de Edwin Arrieta.

El denunciante y Daniel Sancho: dos testimonios contra Edwin Arrieta

Sin embargo, habrá que esperar a que tenga lugar el juicio para saber si la entrevista de este joven con Sonsoles Ónega puede justificar, hasta cierto punto, el comportamiento que tuvo Daniel a la hora de acabar, supuestamente, con la vida de Edwin. Y es que, el testimonio del entrevistado en mucho se asemeja al que ofreció el hijo del actor a la policía tailandesa cuando admitió haber sido quien había acabado con la vida del cirujano: “Desde el primer momento mostró interés sentimental en mí y ha hecho todo lo posible para estar conmigo”, comenzaba indicando.

Pero sus explicaciones no quedaban ahí, ya que incluso aseguraba que Edwin llegó a perseguirle, tirándole al suelo y poniéndose encima de él: “Me mordió la mano”. Precisamente, esta agresión fue la que Arrieta llevó a cabo para defenderse de Daniel cuando este último estaba a punto de propagarle el golpe que terminaría dejándole inconsciente en el suelo del hotel de Koh Phangan.

Dada la gravedad de la situación, el joven optó por poner el asunto en manos de la justicia y formalizar una denuncia, aunque tuvo que “cambiar de número de teléfono y de casa” para frenar el supuesto acoso por parte del colombiano. El enfrentamiento entre ellos llegó a un juicio en el que Edwin presuntamente dijo que le amaba y que “era suyo”, razón por la que estaba dispuesto a “formar un escándalo” en la oficina del chico con tal de que le prestara atención y accediera a sus peticiones. Además, Arrieta también le habría amenazado con hacer daño a él o a su familia si no hacía lo que él quería: “Si no me hubiera matado, lo hubiera hecho yo”, señalaba.

A esto se suma que, uno de los objetivos del equipo legal de Daniel Sancho en la última semana ha sido el de recoger testigos que puedan aportar más detalles sobre qué sucedió durante la noche del crimen. Y aunque es cierto que el entrevistado de ‘Y ahora Sonsoles’ no estuvo presente en la fiesta de la luna llena, sus vivencias podrían dar un giro de 180 grados al futuro del hijo de Silvia Bronchalo en la cárcel, o incluso llegando a cumplir la pena de muerte.