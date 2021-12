Llegó el gran día. Sarah Loinaz se enfrenta a su mayor reto. La guipuzcoana opta a la corona de ‘Miss Universo 2021’ como una de las favoritas. Una noche mágica para la cual ha contado con unos diseños muy especiales, entre ellos, uno con guiño a la isla de La Palma.

«Los diseñadores canarios Marco & María han creado para mí este espectacular vestido de alta costura«, ha contado a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. El diseño de gala está realizado de forma artesanal en tul bordado y cuenta con incrustaciones de cristales y pailletes en diferentes tonalidades. «Forman en mi figura una representación de cómo resurge la naturaleza en la isla de La Palma», ha añadido.

Un vestido con el que lanza un importante mensaje al mundo tras una catástrofe natural y lo hace desde la final que se celebra en Israel. «Me siento afortunado de traer al universo un mensaje de positividad y optimismo desde una isla devastada por el volcán más destructivo de los últimos quinientos años. Sobre mi piel se dibuja un manto de ceniza gris que va desapareciendo para dar paso a los brillos y destellos dorados de un futuro esperanzador».

La modelo ha reconocido que visitar la isla fue importante para ella, también que con este diseño quiere transmitir la fuerza de un pueblo. «Mi viaje a La Palma y la posibilidad de conectarme con su gente confirmaron la importancia de honrar una isla capaz de vivir en absoluta conexión con la naturaleza. Con este vestido me siento capaz de contagiarlos con la fuerza de un pueblo que convierte la adversidad en prosperidad. Mi vestido lleva la luz de La Palma, que a pesar de sus cenizas, nunca ha dejado de brillar».

Una de las favoritas

Sarah Loinaz parte como una de las favoritas en la final de ‘Miss Universo 2021’. Con solo 23 años ha hecho realidad uno de sus sueños representando a nuestro país en el certamen. La final tendrá lugar esta madrugada en Israel. La guipuzcoana se mostraba entusiasmada de continuar con el legado de otras bellas mujeres como Amparo Muñoz, la primera y única en ganar el certamen en 1974.

«Es el día. El día para brillar y mostrarle al universo la confianza, la resiliencia y el amor de los españoles. Estoy más que agradecida con la Organización Miss Universo, los estilistas, maquilladores, el personal, mi equipo y todos por su apoyo a lo largo de este viaje. El viaje de tu vida», ha afirmado en su cuenta de Instagram donde está haciendo partícipes a sus seguidores de todo lo que está viviendo.

Cuando se alzó con la corona de ‘Miss Universo España’, el pasado mes de octubre, se mostraba muy agradecida por el veredicto. «No me lo puedo creer. Detrás de esta foto hay una historia. Se me cerraron muchas puertas, me caí cientos de veces llegándome a cuestionar todo, PERO decidí levantarme y luchar sin importar las dificultades con las que me iba encontrando en el camino. Cada caída fue una lección. Pasé noches estudiando, buscando constantemente la motivación en mis sueños y viviendo con maleta en mano, preparada para salir de casa sin saber cuándo iba a volver».