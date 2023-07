El espectacular posado de Aitana en bikini con el que inaugura sus vacaciones de verano

El verano ya está aquí y con él llega el momento de hacer planes al aire libre, disfrutar de las playas y piscinas, así como desconectar de nuestra realidad. Muchos de nuestros famosos ya han comenzado sus vacaciones y están mostrando a todos lo bien que se lo están pasando en este periodo para recargar pilas. Es el caso de Aitana, quien está aprovechando unos días para coger fuerza antes de volver a los escenarios. La cantante ha compartido su posado más sensual y con él da por comenzado su "veranito".

Aitana es muy asidua a compartir su día a día con sus seguidores y sus planes en vacaciones no iban a ser menos. La cantante está pasando unos días en un enclave paradisiaco cerca del mar. La podemos ver subida en un barco mientras se relaja y aprovecha para leer, tomar el sol y, simplemente, desconectar de su rutina diaria. La que fuera concursante de 'OT 2017' ha presumido de cuerpazo con un sensual posado en bikini.

Sonriente, con el pelo mojado e incluso haciendo unos estiramientos, Aitana está feliz y disfrutando de este breve descanso que llega en una de sus mejores etapas, ya sea en lo personal como en lo profesional. Lo cierto es que con ese posado la cantante le da la bienvenida a su manera a su verano más especial. Sus fotos se han hecho rápidamente virales y ha logrado cerca de 443 mil me gustas y más de cuatro mil comentarios. Como no podía ser de otra forma, sus seguidores no han dudado en desearle que se lo pase a lo grande subida a su embarcación para que así recargue las pilas de cara a sus próximo tour. "Quiero conquistar tu corazón", "Disfruta", "Dice mi madre que si vienes el domingo a comer a casa", "Que suerte tiene Yatra", "A disfrutar de esas merecidas vacaciones", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aitana afianza su relación con Sebastián Yatra

Desde que pusiera fin a su relación con Miguel Bernadeau, su más que estrecha amistad con Sebastián Yatra está en el punto de mira. Aunque ellos no han confirmado su noviazgo, es muy habitual verles disfrutando de planes juntos. Sin ir más lejos, la cantante fue la acompañante del colombiano en la boda de la conocida Lele Pons. De manera reciente, la interprete de "Babys" celebraba su 24 cumpleaños en Islandia con el cantante. Una escapada romántica de la que ninguno ha querido pronunciarse. Sea como sea, lo cierto es que la catalana no puede evitar disimular el cariño que siente hacia el interprete de "Tacones rojos". En la final de 'La Voz Kids', que se emitía este sábado 8 de julio, Ocaña aseguraba que se sentía afortunada de tenerle a su lado. Hay que recordar que su relación es posterior a la grabación del programa.