Vídeo: INSTAGRAM.

Tamara Falcó ha celebrado su 42 cumpleaños por todo lo alto. De manera adelantada, la colaboradora de 'El Hormiguero' hacía las maletas el pasado fin de semana a Reino Unido para disfrutar de unos días en el campo junto a su marido, Íñigo Onieva. Después ha estado en Londres, donde también organizaba una celebración con amigos en el exclusivo local 5 Hertford Street, situado en el barrio Mayfair . Sin embargo, este mismo martes se dejaba ver ya por Madrid y no dudaba en organizar una cena en la que ha llamado la atención la ausencia de su madre, Isabel Preysler. En esta ocasión también lo celebraba en un exclusivo local de la capital española.

De quien sí ha estado acompañada es de su marido, su cuñada, Alejandra Onieva, su hermano Manolo y sus sobrinos. Todos ellos se han reunido alrededor de una mesa en un exclusivo restaurante de Madrid: "Gracias por todo vuestro cariño ayer", escribe la Tamara Falcó junto a un vídeo en el que la podemos ver rodeada de su hermano Manolo a su derecha y su cuñada a la izquierda. Iñigo Onieva, que seguramente es la persona que ha grabado el vídeo hace un barrido por la mesa, dejando ver que también estaban los sobrinos.

Tamara Falcó ha celebrado su cumpleaños en Madrid con parte de su familia

En el vídeo que ha compartido Tamara Falcó podemos ver cómo sonríe mientras todos sus acompañantes le cantan 'Cumpleaños feliz'. Mientras le cantan, la 'influencer' no dudaba en mirar a su hermano Carlos y a su cuñada, a los que abrazada de manera muy tierna. No solo deja ver, de esta forma, que sigue manteniendo una gran relación con su hermano, y también con su cuñada, con la que guarda una gran amistad, a juzgar por las publicaciones que comparten cuando están juntas. En la mesa están tambieén sus sobrinos Manuela y Carlos, que miran con ternura a su tía.

Aunque su madre ha sido la gran ausente en esta cita, Tamara Falcó se habrá reunido con ella antes o después de esta cena para soplar las velas junto a ella. De hecho, este pasado martes, la socialité se dejaba ver en un evento en el que hablaba de que su hija se encontraba en Londres disfrutando de unos días de cumpleaños con su marido: "Lo está celebrando en Londres", declaraba Isabel Preysler, que no puede estar más feliz de ver a su hija atravesando un gran momento profesional y personal.

Madre e hija habrán encontrado el momento para celebrar juntas un día tan especial

"Está feliz, totalmente. Yo al ver a mi hija feliz. Pues cómo comprenderás", añadía. Además, no podía ocultar su pena de no poder haber pasado con ella estos días que ha estado fuera de España. De hecho, aseguraba que la había echado de menos. No tenemos dudas de que madre e hija habrán encontrado el momento perfecto para reunirse y celebrar el cumpleaños de Tamara, que lleva meses siendo personaje de actualidad.

En Londres celebró su cumpleaños por adelantado

Si algo caracteriza a Tamara Falcó es que siempre celebra por todo lo alto sus cumpleaños. Y para sus 42 no iba a ser menos. La marquesa de Griñón sopló las velas este pasado lunes, pero quiso festejar previamente este importante acontecimiento junto a su marido y varios de sus amigos en Londres. Los recién casados se dieron cita en el lujoso local del 5 de Hertford Street, situado en el barrio de Mayfair. Tal y como mostró el propio empresario, el restaurante estaba decorado para Navidad, algo que creó una atmósfera perfecta para la celebración. Se trata de un establecimiento que han elegido con anterioridad muchos rostros conocidos para celebrar importantes momentos. Entre ellos encontramos a Harry Styles, George Clooney, Leonardo DiCaprio, entre otros.

Era Íñigo Onieva quien mostraba en sus redes sociales algunos de los mejores momentos de la noche. En concreto, podíamos ver la felicidad en el rostro de los allí presentes mientras que compartían risas y confidencias. Entre los comensales podíamos ver a Alejandra Onieva y Luisa Bergel.