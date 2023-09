‘Cuentos Chinos’ ha comenzado, y con él la nueva sección de Susi Caramelo, ‘Susi a domicilio’. Tal y como ha asegurado la colaboradora frente a Jorge Javier Vázquez, su objetivo no es otro que el de entrar en las casas de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional para dárselas a conocer a sus seguidores. Una misión a la que ha dado pistoletazo de salida con el hogar de Joaquín Torres en pleno corazón de la capital.

La humorista se ha desplazado hasta el centro de Madrid, donde el arquitecto le ha recibido encantado, con sus dos caniches y con una sonrisa de oreja a oreja para después hacer un tour por todas y cada una de las habitaciones de su casa. Un agradable paseo en el que Susi ha recalcado el “lujo” de cada detalle: “Me gusta mucho que se vean todas las obras de arte”, ha admitido.

En primer lugar, ha llamado especialmente la atención el comedor en el que tanto Joaquín como su marido, Raúl Prieto, pasan una gran parte de su día a día. Se trata de un espacio de lo más luminoso, con impresionantes vistas y una gran mesa redonda en la que la pareja invita a sus seres queridos a comer. Además, esta parte del mobiliario guarda una gran incógnita consigo, ya que en un primer momento iba a formar parte de la casa de Cristiano Ronaldo. Tal y como ha revelado Torres, finalmente el futbolista quiso una mesa diez centímetros más grande, así que se la quedó él.

Si algo ha quedado claro, es que el matrimonio es un gran anfitrión. Es por ello que no resulta extraño que cada rincón de su nido de amor esté cuidado al detalle, como un amplio salón repleto de sofás y de asientos de diversos tipos con los que estar cómodos y que lo estén sus invitados cuando acuden hasta allí. Esta habitación, cuenta con el color negro como principal protagonista y una decoración particular y a la par que elegante que deja entrever que Joaquín y Raúl dan mucha importancia al espacio en el que conviven.

Las dos peculiaridades de la mansión de Joaquín Torres

Pero las peculiaridades de esta mansión no quedan ahí, y el arquitecto incluso ha enseñado un cuadro de Picasso que le regaló su padre. Se trata de una obra repleta de significado que Joaquín guarda como oro en paño, sobre todo teniendo en cuenta que es un regalo que no está al alcance de cualquier persona. El profesional ha abierto su casa y su corazón a Susi Caramelo, a quien antes de finalizar la sección ha dedicado unas bonitas palabras: “Te tienen que ir muy bien las cosas porque eres muy buena. Aparte de divertida, muy buena entrevistando. Yo estoy harto de que me entrevisten y me hagan siempre las mismas preguntas estúpidas”, ha asegurado.

Por su parte, tanto la colaboradora como el presentador de ‘Cuentos Chinos’ han querido ensalzar la importancia de la figura de Torres en la vida de decenas de famosos. Sin ir más lejos en la de Tamara Falcó o Penélope Cruz, ya que fue él el artífice de los hogares en los que ahora viven junto a sus maridos.

