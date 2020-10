Gisela ha revelado que lleva casi dos meses haciendo dieta para bajar algunos kilos con los que no se sienta cómoda. Ya ha perdido más de 7

Este 2020 ha supuesto un año de cambios para muchos en diferentes aspectos. La artista Gisela ha decidido que también sea un año de cambios en el aspecto físico. Por este motivo, se ha puesto manos a la obra y se ha puesto a dieta para perder esos kilos de más que no le hacen sentir cómoda. La cantante comenzó hace dos meses poniéndose en las manos de los expertos y ya ha perdido 7 kilos y medio tal y como ella misma ha confesado. El espectacular cambio físico de Gisela es más que evidente y el resultado es perfecto. La cantante ha mostrado su cuerpo tras perder estos kilos y lo cierto es que se le está quedando un cuerpo perfectamente tonificado, porque además de dieta también le suma mucho ejercicio físico.

Gisela ha confesado que ha perdido más de 7 kilos

En su última publicación en Instagram, Gisela ha mostrado el resultado de estos dos meses de dieta. Junto a una fotografía en la que presume de un vientre plano frente al espejo, la artista ha escrito lo siguiente: «Pues así vamos con la dieta!!! Ahora cuando acabe esta semana llevare 2 meses!! Se dice pronto!! Pero son dos meses de voluntad y perseverancia! A día de hoy he perdido 7,5kg y esta semana espero llegar a 8 kg!!! Quiero bajar todavía un kilo o dos más, estos últimos son los más complicados!! Pero lo voy a conseguir!», ha confesado la artista en su perfil de la mencionada red social.

Gisela ha recibido muchos mensajes de apoyo y cariño a través de la mencionada publicación. «Estas muy guapa Gisela 😘😘», «Se te ve muy bien, estas muy guapa ❤️❤️😘», «Ánimo!! La verdad que es admirable, la perseverancia es la clave, hay que ser muy constante. Enhorabuena 🎉», «Tú siempre has estado preciosa porque lo eres! Y eso no hay dieta ni no dieta que lo cambie😝 feliz día!!!💜» o «¡Ánimo Gisela! Yo he conseguido perder 17 kg en 20 meses y me mantengo desde ya hace 4. Con el tiempo el estómago se acostumbra a comer menos cantidad y te sacias enseguida» son algunos de los comentarios que ha recibido animándola a seguir en el camino.

Esta mañana, la cantante ha querido agradecer todo el cariño recibido a través de los Stories: «Respecto a la foto de ayer, que me habéis preguntado muchísimo por la dieta, todos los comentarios. Muchísimas gracias a todos por animarme a seguir, por decirme que ya me veis muy bien», ha comenzado diciendo. Además de confesar que no se un proceso fácil: Es que las dietas, para los que hacemos de vez en cuando, sabemos que son duras. Pero bueno la recompensa está ahí y yo me siento genial», ha asegurado visiblemente emocionada.