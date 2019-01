La especial visita que ha recibido Verdeliss en el hospital

Verdeliss continúa ingresada en el hospital después de que rompiera aguas cuando todavía le quedan dos meses y medio de embarazo. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ está pasando por uno de los momentos más delicados de su vida, pero cuenta con el apoyo incondicional de sus familiares y amigos.

La navarra alarmó a sus miles de fans el pasado domingo tras publicar una ‘storie’ en la que aparecía llorando e ingresada en el hospital y, aunque este lunes pensaba que “no estaba todavía preparada para contar el motivo”, finalmente lo desveló a través de un vídeo en su canal de Youtube: Verdeliss rompió aguas inesperadamente.

Todos estos días, no solo ha recibido el cariño y el apoyo de sus seguidores a través de las redes sociales, también algunas visitas de grandes amigas. Y es que Miriam Saavedra, la ganadora de la edición en la que coincidieron, no ha dudado en aparecer en el hospital para dar ánimos a su gran amiga.

Miriam Saavedra ha querido visitar a su amiga Verdeliss en el hospital

“El valor de una amistad infinita, honrarlo cuando esté presente, valorarlo cuando esté ausente, pronto en un vídeo en mi canal quedará plasmado un momento mágico de estar nuevamente juntas. Quería compartirlo con vosotros mis incas”, escribía junto a una imagen en la que aparece junto a Verdeliss y su marido.

Por su parte, Verdeliss, que ha vuelto a las redes para contar las últimas novedades, ha compartido entre sus Instagram Stories el regalo que le hizo su gran amiga y compañera de programa: un ramo de tulipanes naranja. Ha acompañado al vídeo un “te queremos”. Y es que Verdeliss no puede estar más agradecida a la ganadora de ‘GH VIP’ por la visita.

Miriam le llevó un ramo de tulipanes naranja como regalo

La ‘youtuber’ ha desvelado que aún no tienen novedades y que su bebé sigue en la barriguita. “El hecho de que no haya novedades es bueno. Sí que es verdad que esta noche he tenido varias contracciones un poco fuertes que hacen preocuparte un poquito. Hay que ser optimista y pensar que va a ser una guerrera. Creemos en ti y confiamos en que saldrá adelante. Ahora tenemos que creer en nosotros. Ahí está el verdadero reto, aprender a gestionar”, desvelaba desde el baño del hospital.

Verdeliss, mucho más animado, ha contado cómo se encuentra

Su marido no se separa de ella ni un instante

