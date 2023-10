El español José Calle gana Míster Internacional 2023

¡Ya es suyo! El español José Calle se ha alzado con el título de Míster Internacional 2023 en una gala celebrada en Filipinas. A sus 28 años, el malagueño cumple así uno de sus sueños. Emocionado y consciente de la repercusión del título, el militar, que actualmente vive en Valencia, agradece todo el apoyo que ha recibido: "¡Viva España, viva Málaga!". El resto del Top 5 lo completó Filipinas (Austin Cabatana), Jamaica (Tamichael Watson), Argentina (Angel Olaya) y Malasia (Abdul Rahman Lee), respectivamente.

El pasado mes de abril, José Calle se alzó con el título de Míster Internacional Málaga, después consiguió el título de primer finalista de Míster Internacional España. Este último evento tuvo lugar en Tenerife y le otorgó el pasaporte para representar a nuestro país a nivel mundial en Filipinas. Se ha convertido un un gran embajador. Hace unos días, el joven malagueño desfilaba con el traje típico de su tierra en una de las pruebas de la competición. Además de esta, también le hemos podido ver desfilando por la pasarela con un elegante traje chaqueta verde y en bañador. Para poder acudir a la competición, que tiene como objetivo "inspirar a las nuevas generaciones", tuvo que pedirse una excelencia en el Ejército.

José Campos Calle, con un Grado Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva en su bagaje, decidió explorar el mundo de la moda y la belleza desde una temprana edad, antes incluso de meterse en el servicio militar. Su incursión en el universo de las pasarelas comenzó en 2017, cuando contaba apenas con 22 años. Desde entonces, ha destacando en todos los concursos de belleza a los que se ha presentado. El joven malagueño compagina a la perfección su carrera castrense con su faceta como modelo. Esta habilidad para equilibrar dos mundos tan distintos refleja su gran versatilidad. El joven encarna un ejemplo de perseverancia y dedicación que le ha llevado a conquistar el título de Míster Internacional 2023.

José Calle habló con SEMANA antes de alzarse con el título de Míster Internacional 2023

Horas antes de volar a Filipinas para el certamen, José Calle hablaba con SEMANA y reconocía que ganar el título de Míster Internacional 2023 "sería un gran logro y la culminación de mucho esfuerzo". El joven hacía una clara declaración de intenciones entonces puesto que recálcala que "no gana el más guapo, sino quien logra transmitir más". Viajaba con nervios y con la clara convicción de que iba a dar lo mejor de sí, a pesar de que tuvo un margen muy limitado de preparación. "Lo más crucial en un certamen de este tipo es la oratoria y la capacidad de transmitir eficazmente. Es vital no solo comunicar, sino asegurarse de que el mensaje llegue y resuene con la audiencia. Además, el manejo del inglés es esencial, junto con la preparación física y mental", aseguraba a esta revista. Ahora, José ha conseguido cumplir su sueño y sabemos cómo va a celebrar la victoria: "Planeo irme de crucero con mi familia. Se lo he prometido a mi padre".