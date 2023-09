La hermana de Edwin Arrieta abre las puertas de su casa a Rodolfo Sancho

Darlin Arrieta ha estallado en lágrimas en su primera entrevista en el plató de 'Mañaneros' de TVE tras la muerte de su hermano, Edwin Arrieta. Ha sido una entrevista dura. De hecho, Darlin ha confesado en varias ocasiones que le ha costado mucho tomar la decisión de viajar a España: "No es mi país, estoy en otro continente, nunca antes había viajado tanto tiempo en avión... Es la primera vez que viajo tanto tiempo y tan lejos", ha declarado nada más empezar la entrevista. Pero tenía claro que la primera vez que hablara lo iba a hacer en la televisión pública: "Nos ha dado más confianza", ha declarado al respecto.

Para ella están siendo unos momentos complicados. Se ha roto en varias ocasiones al hablar de su hermano, al que estaba muy unida, pero ha dejado muy claro que no conocía la existencia de Daniel Sancho: "No conocía la relación que mi hermano tení acon él. Cuando estábamos en familia, hablábamos de cosas de la familia, nunca hablábamos de las amistades que tenía".

Ahora ya es conocedora de quién es Daniel Sancho y de quién es su familia. De hecho, no tiene nada en contra de sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, a los que ha conocido a través de los medios de comunicación. Y ha dejado claro que no tiene nada en contra de los padres del joven de 29 años, el presunto asesino de su hermano. Tanto es así que no tiene reparos en abrir las puertas de su casa: "Nosotros no hemos tenido ningún tipo de comunicación con la familia de Daniel Sancho. Nosotros no tenemos nada en contra de su mamá ni su papá, porque son unos padres que también están sufriendo. Ellos también son padres, independientemente de lo que ha hecho su hijo. Si ellos quieren venir a mi casa, pueden venir", ha declarado rotunda en esta esperada entrevista.

Darlin Arrieta ha abierto las puertas de su casa a Rodolfo Sancho

Y que Darlin Arrieta sabe que los padres de Daniel pasan por un trago muy duro: "Ellos están sufriendo. Pero hay unos padres que están sufriendo al otro lado del charco, como decís vosotros. Mis papás no van a poder volver a ver a su hijo. Los padres de Daniel Sancho pueden escuchar a su hijo a través de un teléfono", ha continuado explicando.

Ella no tenía ni idea de quién era Rodolfo Sancho, que es un reconocido actor en nuestro país. De hecho, cuando lo escucha hablar con la prensa en su llegada a la prisión de Tailandia para ver a su hijo, no sabe bien qué creer cuando escuchar sus declaraciones: "Yo a él no lo conocía. No sé si lo que dice es verdad o mentira, no sé si lo siente o no. Solo Dios es el que sabe si lo dice de verdad o lo dice en un momento del dolor que siente…".

Darlin Arrieta, a diferencia de los padres de Rodolfo Sancho, tiene claro que no viajará a Tailandia: "No tengo la necesidad de ir a Tailandia. Confío en Dios. No tenemos abogado en Tailandia, tenemos en un abogado que es Dios. Creo en la Justicia de Tailandia. Por eso lo reitero, que confío en ellos y les pido que hagan justicia y que el crimen de mi hermano no quede impune. Tiene que ser juzgado en Tailandia porque el crimen se cometió en Tailandia", ha dicho rotunda.