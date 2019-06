Verdeliss no puede esperar más para mudarse a su nueva casa. Desde antes de que entrara en la casa de Guadalix para concursar en ‘Gran Hermano VIP’, la ‘youtuber’ y su marido, Aritz, ya estaban centrados en las obras de su vivienda. Sin embargo, no ha ido todo lo rápido que ellos esperaban que fuera. Y es que la casa todavía no está para entrar a vivir.

10 La casa de Verdeliss ya está casi acabada para entrar a vivir Sin embargo, Verdeliss no puede más y acaba de grabar un house tour para mostrar cómo están de avanzadas las obras. Después de hacer un repaso de cómo estaba la casa antes de que la terminaran, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha mostrado que ya han colocado todas las puertas y que los armarios empotrados ya están vestidos. Aunque no ha enseñado la casa al completo -estamos seguros de que espera a tenerla decorada para mostrarla al detalle-, Verdeliss está orgullosa con el resultado. La ‘youtuber’ está deseando entrar a vivir en su nueva casa después de unos meses intensos de trabajo en los que ha contado con gran ayuda. 9 La ‘youtuber’ ha hecho un tour por la vivienda Muy orgullosa, ha mostrado cuál es su lugar favorito en la casa. Y es la zona de la escalera de la planta baja. En un principio, el hueco de la escalera se iba a quedar como hueco, pero después de darle varias vueltas, Verdeliss y su marido han decidido poner un armario con la forma del hueco. Esa zona la van a utilizar para zona de juegos de sus hijos, por lo que el uso de los armarios será para juegos. Además, Verdeliss ha explicado que la decisión de poner la barandilla de las escaleras hasta el techo para evitar el peligro que supone tener niños tan pequeños por las caídas. 8 El rellano de la escalera será la zona de juegos de sus hijos

El color que han elegido tanto para las paredes como para las puertas ha sido el blanco. Rompe con la sintonía, haciendo la estancia más agradable, la tarima que han elegido para el suelo, que es gris. En la segunda planta se encuentran todas las habitaciones de la casa y la amplitud permite a algunos de sus hijos dormir solos. 7 La segunda planta de la casa, dedicada a las habitaciones Los pasillos de la casa se han destinado a poner armarios empotrados para aprovechar los huecos que quedaban. Esto los convierte no solo en una zona de paso, también en una zona en la que almacenar ropa o lo que ellos consideren oportuno. En todo momento han declarado el gran trabajo que ha hecho el equipo en el que han confiado. 6 Los pasillos, aprovechados con armarios para almacenar 5 Uno de los cuartos, muy luminosos En la planta de arriba, la casa cuenta con un ático muy espacioso y luminoso. La familia dedicará este espacio como lugar para desconectar del ruido. Su amplitud permite poner diferentes estancias: una tele con sofás, una zona para meditar y hacer yoga, zona de juegos, mesa con ordenador… 4 Un ático para relajarse En la planta de abajo, una cocina muy amplia, que tiene vistas a un salón comedor también muy extenso y luminoso. Además, una entrada que estará protegida para evitar que sus hijos estropeen las paredes con los roces de las bicis, patinetes, carros… Han decidido vestir los huecos con armarios empotrados. 3 La entrada de la casa 2 Un salón comedor muy amplio 1 El jardín, a falta de poner el césped