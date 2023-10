Entramos en la habitación de la hija de Violeta Mangriñán en su nueva casa de Madrid

Violeta Mangriñán, conocida por su participación en el programa 'Supervivientes' y por su trabajo como influencer, ha compartido un post donde expresa sus ideas y la inspiración que hay detrás de la decoración de la habitación de su hija Gala. En sus redes, Violeta relató cómo la mudanza desde Valencia y el deseo de incorporar un toque diferente en su nuevo hogar en Madrid, le llevó a optar por un esquema de colores algo más oscuros en contraste con la luminosa y blanca habitación que la pequeña Gala tenía en Valencia.

A Violeta le encanta el color verde

"Mi inspiración para seleccionar los colores de la habitación de las niñas surgió, en verdad, en el contexto de mi mudanza desde Valencia. La habitación en Valencia era muy blanca, con mucha luz, lo cual me encantaba, y de hecho, me sigue encantando. Sin embargo, deseaba dar un toque diferente, quizás un contraste más oscuro, y como soy fanática del verde, la reina del té matcha, me incliné hacia esa paleta de colores. Una amiga encontró un papel pintado en tonos verde y beige que me fascinó, y me dijo 'te encantará este papel, tiene los colores que más te gustan'. En ese momento pensé, 'vaya, todo está empezando a encajar'. Todo lo que había traído para la niña desde Valencia, sumado a los nuevos elementos que hemos incorporado, me ha encantado, y sinceramente creo que el resultado final ha quedado muy bonito", ha expresado Violeta, mostrando entusiasmo por el resultado final.

En las imágenes compartidas, se puede apreciar a Violeta sentada en un elegante taburete cilíndrico dentro de la habitación de Gala. La estancia cuenta con una tienda de campaña para que los niños jueguen, un oso gigante y una cuna sobre la cual reposa una mantita. Los colores neutros y relajados dominan la estancia, con una inmensa alfombra blanca que añade un toque de calidez al espacio. Todo el conjunto transmite una elegancia sutil, mostrando un refugio tranquilo y acogedor para Gala en el nuevo piso de Violeta en Madrid.

Sufrió un accidente de tráfico hace pocos días

Violeta Mangriñán está embarazada de su segunda hija y, hace pocos días, vivió un susto en la carretera. De hecho, tuvo un accidente de tráfico mientras circulaba por las calles de Madrid. Afortunadamente, no hubo consecuencias graves; aunque, según sus palabras, el impacto fue tremendo. Tras el accidente, acudió al hospital para someterse a numerosas pruebas. Por suerte, todo está bien y el embarazo sigue su curso. Compartió con sus seguidores que siente mucho dolor en el cuello, pero que, gracias a Dios, puede vivir para contarlo. Además del dolor cervical, el tirón del cinturón de seguridad le causó molestias en el abdomen, pero se encuentra bien en general. También mencionó que la zona cervical le duele, pero afortunadamente no hay que lamentar males mayores.