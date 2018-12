Entramos en la gran fiesta de cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo

View this post on Instagram

Quiero agradecer con toda mi alma a ti mi amor @narcisrebollo y a mi Preciosa hija @tana_rmi el mejor cumpleaños de mi vida ❤️ y a todos los que habéis hecho posible esta maravillosa fiesta!!!! Habéis logrado que de no gustarme las sorpresas… haya sido un sueño… GRACIAS🙏🏻 @antiaderon @nacho.ventosa @ssaritisima @pascuaortega y a todos mis amigos que quiero de siempre ❤️❤️❤️❤️❤️