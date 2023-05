Entramos en el hotel de Tita Cervera en la Costa Brava

The Pink Elephant, el lujoso hotel de Tita Cervera, se encuentra situado en una casa rosa de la bahía de S'Agaró, cuenta con 9 habitaciones y un acceso directo a la playa.

Tras varios años de intenso trabajo, Tita Cervera cumplía su sueño de abrir su exclusivo hotel en S'Agaró, en la Costa Brava. Lo inauguraba a pocos días de celebrar su 80 cumpleaños y lo hacía rodeada de sus seres queridos. No era para menos pues la baronesa Thyssen se ha encargado de decorar ella misma el lujoso hotel que cuenta con todo tipo de comodidades. Un nuevo negocio para la familia que está causando sensación en sus huéspedes, pues no dudan en valorar positivamente el alojamiento. A continuación, entramos en el interior del The Pink Elephant.

The Pink Elephant, el lujoso hotel de Tita Cervera, se encuentra situado en una casa rosa de la bahía de S'Agaró, cuenta con 9 habitaciones y un acceso directo a la playa. No es apto para todos los públicos pues se deja claro que es un hotel boutique solo para adultos que buscan tranquilidad. A pesar de que tiene pocas habitaciones, lo cierto es que los huéspedes podrán disfrutar de todas las comodidades del mismo: spa, sala de cine, piscina exterior y zonas de chillout en los jardines. Una experiencia inolvidable que cuesta 260 euros por noche.

Todas las habitaciones cuenta con una amplia terraza y preciosas vistas (bien al mar o al jardín) y están decoradas en tonos blancos para que la luz natural sea la gran protagonista de la estancia. A pesar de que todas las estancias guardan similitudes, lo cierto es que cada una de ellas es única. A las habitaciones más sencillas se las denomina como 'Deluxe con terraza vista jardín'. Estas son solo dos habitaciones de la planta principal en las que predomina la tranquilidad y la calma de los jardines tropicales del hotel. Según se explica en la web del mismo, todas las estancias tienen sábanas de algodón y toallas de alta calidad, así como amenities "de las primeras marcas". El aire acondicionado y la bomba de calor no pueden faltar. Todas las habitaciones tienen incluido el desayuno y el acceso al SPA. Sobre este último, hay que destacar que las paredes están pintadas a mano.

La habitación más importante del hotel

La habitación más especial es la Suite y se sitúa en la parte más alta de la casa rosa. Esta tiene una terraza privada de 50 metros cuadrados con vistas a la bahía, una bañera en la habitación a los pies de la cama, tele panorámica y muebles en tonos azules que casan a la perfección con las paredes blancas de la estancia. Por supuesto, no puede faltar un precioso cojín con el logo del elefante rosa que da nombre al hotel boutique.