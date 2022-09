Shakira ha roto su silencio en una entrevista, donde muestra que poco a poco va recomponiendo todos sus pedazos tras su separación de Piqué. La artista ha reconocido que ha vivido sus días más oscuros, sin embargo, se muestra positiva e insiste en que no quiere enamorarse de nuevo. Al menos, por ahora. No quiere dar más pasos, tan solo volver a ser la misma de siempre. Pero ¿cómo le ha sentado al entorno de su ex que Shakira haya dado este paso al frente? Lo cierto es que nada bien.

Familiares y amigos de Piqué creen que no era el momento. Si bien se encuentran en negociaciones con sus abogados para llegar a un punto en común y aclarar qué sucede con sus hijos, no consideran que su entrevista pueda ayudar. Hace tan solo unos días la tensión entre ellos estalló, en concreto, tras un encuentro con sus respectivos abogados en el que incluso Piqué dejó a los presentes con la palabra en la boca. Sin previo aviso abandonó la cita muy cabreado, una imagen que no pasó desapercibida a su salida del despacho en el que se habían reunido estos dos exs y sus respectivos defensores.

Piqué se enteraba durante su viaje con Clara Chía a París de las palabras que había pronunciado Shakira sobre él y sobre su relación. Fue precisamente a su regreso en el aeropuerto cuando los reporteros le preguntaron su opinión y, aunque no dio respuesta, este encuentro sirvió para ver lo pendiente que estaba de su novia, así como su primer beso en público ante las cámaras. No mencionó el impacto que han declaraciones de Shakira en su círculo, algo que según ABC, agitará el ambiente. Según apunta el citado medio pocos seres queridos de Piqué se explican que en plena negociación la colombiana haya roto su silencio, pues esto solo multiplicará la tensión y los desacuerdos entre ella y Piqué.

A pesar de que Shakira no suele confesarse ni abrirse en canal ante los medios de comunicación, en esta ocasión ha hecho una excepción y ha hablado sobre su vida. «En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz. Todos pasamos momentos difíciles en la vida, ya sabemos que esto no es precisamente un camino de rosas. Pero lo más importante siempre es confiar en la resiliencia del ser humano, especialmente las mujeres», comentaba la artista en una entrevista concedida a ELLE, donde además recalca que Piqué siempre será el padre de sus hijos y que, por ello, deben pensar en lo mejor para ellos.