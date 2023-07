A Enrique Solís y Tamara Falcó se les relacionó en el año 2014, un romance que, según él, se fue al traste por la presión mediática. Años más tarde no solo pronunció acerca de la infidelidad de Íñigo Onieva a la marquesa de Griñón, sino que también se ha atrevido a dar un consejo al ya marido de Tamara. Justo antes de que Íñigo y ella se dieran el 'sí, quiero' en el Palacio de El Rincón ante 400 invitados, el hijo de Carmen Tello le pedía a Onieva algo. Una petición que el entorno de ella no deja de repetirle, pues son conscientes de lo que supondría para ella que su relación saltase por los aires. No quieren que vuelva a pasar por lo mismo y esperan que esta vez sí sepa cómo comportarse con ella, especialmente, después de que ella decidiera perdonarle, a pesar de los consejos de su familia y amigos.

"Sed felices y cuídala mucho, se lo merece", escribe Enrique Solís en una de las últimas publicaciones de Íñigo Onieva desde su cuenta personal, la cual lleva el nombre de 'imaginaciones' en su perfil. A pesar de que el mensaje había pasado desapercibido durante las primeras horas, tras reparar SEMANA en él hay algo que tenemos claro: está cargado de significado. Ella y Tamara se tienen mucho cariño, siendo hace una década cuando sus caminos se cruzaron. "Siempre defenderé que es una gran persona", dijo hace algún tiempo. Aunque su historia de amor no salió como los dos esperaban, él tiene gran admiración por la hija de Carlos Falcó, quien considera que tiene "una grandísima bondad". Da igual los años que pasen, prueba de ello, que Enrique Solís desee lo mejor para ella incluso públicamente. A pesar de que Íñigo no le ha respondido, nadie duda de la sorpresa que le ha supuesto leer el mensaje.

Enrique Solís hace mucho tiempo apostó por un perfil bajo, pero de vez en cuando asoma la cabeza en los medios de comunicación. Esta vez ha decidido hacerlo por alguien importante de su pasado como es Tamara Falcó. Aprovechó un post de Íñigo Onieva para recordar al que ahora es su marido lo valiosa que es Tamara y lo que debe cuidarla si quiere hacerle feliz. En esta publicación se puede ver a los novios un día antes de su boda, en concreto, en su preboda en el Ritz, imagen en la que destilan complicidad y que a él le ha parecido perfecta para declararse ante todos. Los dos permanecen ajenos a las críticas, quieren cumplir sus sueños juntos y no darán ningún pábulo a lo que el resto pueda opinar acerca de su matrimonio.

Las palabras de Íñigo Onieva

"Hoy comienza nuestro viaje juntos y no puedo ser más feliz de tenernos el uno al otro para hacer frente a cualquier obstáculo de la vida. No existe mejor equipo. Juntos nos complementamos y obtenemos el mejor equilibrio que en solitario jamás podríamos alcanzar. Gracias por tanto y por lo que viene. Te quiero", escribía él. Palabras que hicieron pensar a Enrique Solís y que provocaron que gran parte de su entorno quisiera darles la enhorabuena por el gran día que estaban a punto de vivir.