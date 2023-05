Enrique Ponce se declara a Ana Soria en 'El Hormiguero': "Ha sabido soportar las injurias"

"Me pidió hablar fuera de cámaras y me contó que quiere llevar una vida tranquila y relajada junto a su nueva pareja", estas eran las palabras que se conocieron en Univisión de Enrique Ponce. Ahora es el propio torero el que se pronuncia y se sienta junto a su pareja Ana Soria en 'El Hormiguero'. Le concedieron a Pablo Motos este martes 23 de mayo su primera entrevista donde hablan de su relación y en la que se declararon todo su amor. "Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente por muchísimas cualidades humanas que ella tiene. Hay una que sobresale por encima de todo y es el corazón tan grande que tiene. Lo buenísima persona que es. Está más preocupada por los demás que por ella misma. Tiene una gran fortaleza. Ha sabido soportar las injurias y calumnias de alguna gente, que sin conocerla la ha juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí. Todavía te quiero más", le dedicó a su novia embelesado.

Ana Soria, en su entrevista en 'El Hormiguero': "He aguantado mucho"

Su amor va más allá de historias e informaciones. Su fortaleza ante todas las críticas que han vivido es algo que todavía le asombra de ella. "Ha sabido soportar muy bien las injurias y calumnias de gente que, sin conocerla, la han juzgado por enamorarse de mí. Todavía te quiero más", reconoció el torero. La primera vez que se conocieron fue casi "amor a primera vista". Enrique Ponce toreó en Almería y se encontró con ella en tendido: "La vi sentada. No sabes lo que me motivó". Ana Soria también sintió que algo especial estaba surgiendo entre los dos: "No sabía que me estaba mirando a mí. Hubo un momento que cruzamos miradas y me daba vergüenza. En ese instante sentí algo especial, le vi como un brillo en la mirada que el mundo se me paró".

El hecho de que Enrique Ponce y Ana Soria le respondan unas preguntas a Pablo Motos en 'El Hormiguero' era lo que menos se podrían esperar muchos. Portadas, entrevistas... tenían otras opciones a su alcance y se decidieron, finalmente, por el prime time de Atresmedia. Para que esto se produjera, sin embargo, pusieron una única condición: no hablar en ningún momento de Paloma Cuevas.

A pesar de los nervios iniciales, Ana Soria se ha mostrado muy elocuente en su entrevista con Pablo Motos. "Tenía ganas de que la gente me conociera cómo soy. Nadie me conoce. Llevábamos ya muchos años y la prensa nos ha dado mucha caña. No hemos querido entrar nada, hemos querido llevar nuestra relación desde la privacidad. Yo he pasado a ser conocida después de enamorarme de él. Yo he aguantado mucho, bueno, los dos. Llevamos tres años escuchando cosas que no son justas. Tenía ganas de que la gente vea que soy una chica normal, con sentimientos, nos parecía el sitio ideal", confesaba. "Ha habido momentos duros. Veíamos esa injusticia y las injusticas duelen. Nos hemos mantenido en silencio. No nos gusta estar metidos en ese mundo. Ha habido gente que también nos ha tratado bien. En la calle sentimos ese cariño. Desde aquí quiero agradecer las muestras de cariño que hemos sentido".

La almeriense ha contado también que ha necesitado ayuda psicológica para superar la repercusión mediática que ha provocado su idilio con el torero: "He ido a terapia. Los dos hemos recibido un trato muy despectivo. A veces nos han maltratado".