Enrique Ponce y Paloma Cuevas han roto su relación y han iniciado los trámites de divorcio, sin embargo, hay una novedad sobre su separación.

La separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce cayó como un jarro de agua fría en la crónica social. Era un matrimonio ejemplar y el hecho de que hubieran iniciado los trámites de divorcio, tal y como desveló en exclusiva SEMANA, dejó sorprendido a muchos. Estaban en crisis desde hacía un par de años y tras meditarlo decidieron tomar caminos por separado. El torero, de hecho, conoció hace algunos meses a Ana Soria, una joven de 22 años de la que confesó a este medio estar muy enamorado. Tanto es así que hace solo algunos días ambos publicaron su primera instantánea juntos. Se desconoce cuál ha sido la reacción de Paloma en su entorno más íntimo, sin embargo, hay un detalle que llama especialmente la atención.

Y es que a pesar de que el deseo de ambos es que, aunque Paloma y Enrique ya no sientan lo mismo por el otro, entre ellos exista cordialidad. Tienen mucho cariño después de estar 27 años juntos y saben que lo más importante después de todo son sus dos hijas, Paloma y Bianca, pero en las últimas horas esta revista se ha percatado de un dato que hasta ahora no había copado titulares. Enrique Ponce ya no sigue a Paloma en Instagram. Han roto en el universo 2.0 y, a pesar de que es cierto de que no ha borrado ninguna de las imágenes que publicó cuando su relación sentimental marchaba bien, este gesto podría denotar que algo más ha sucedido entre los que fueran marido y mujer. Eso sí, la postura de Paloma parece ser distinta. Tal y como ha comprobado este medio ella continúa siendo ‘amiga’ de su ya expareja, Enrique Ponce, en la Red.

Las redes sociales del diestro fueron también un espejo de cómo estaba su matrimonio con Paloma Cuevas los últimos meses. El amor se había desgastado, pero existía paz. No obstante, algo resultaba asombroso en las redes del torero y este dato, sin duda, presagiaba que las cosas entre ambos no iba tan bien como algunos pensaban. Y es que desde el año 2018 el torero no había realizado ninguna publicación en su Instagram con su esposa. Si bien en los años previos a esta fecha, Enrique Ponce presumía de mujer continuamente, donde llegaba a gritarle el amor que sentía por ella, en los últimos meses eso no ha sucedido.

No hay ni rastro de imágenes juntos en su perfil desde el mes de diciembre de hace dos años. Se desconoce la razón que le llevó a no compartir imágenes de ambos, pero no existe ninguna publicación que haga referencia a ella, tal y como sí hacía anteriormente. Sus posts están tan solo dirigidos a su vida profesional, en su mayoría dentro del ruedo, o bien a instantes con amigos o compañeros del mundo del toreo. Poco más. Un giro radical que coincide con la crisis sentimental de la pareja, la cual se produjo por esas fechas. Tiempo atrás, Enrique, además de las publicaciones enfocadas a la tauromaquia, compartía también imágenes con Paloma Cuevas o con las dos hijas del matrimonio.

Ahora las redes sociales son testigo de otro amor. El de Enrique y Ana Soria. Una historia que comenzó hace algunos meses y con la que la estudiante de derecho y el torero están encantados. Si bien la almeriense aparecía y desaparecía de su perfil de Instagram, el cual se activa y desactivaba cada muy poco tiempo, todo apunta a que ahora trata de dar normalidad a su vida. Ha activado los comentarios en sus publicaciones y poco a poco va realizando posts con asiduidad.

Enrique y Paloma confirmaron así su separación

Apenas una hora después de que la pareja anunciase su separación a través de un comunicado, Paloma Cuevas confirmó la noticia de su divorcio con Enrique Ponce a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram a mujer del torero escribió un mensaje para dar testimonio del punto y final a sus 24 años de matrimonio. «Porque ninguna separación acabará con el cariño y el respeto que nos profesamos el uno al otro y a nuestras respectivas familias, con las que mantenemos una relación extraordinaria. La vida es así y hay que vivirla, sin dramas, abrazándola con todo el cariño del que somos capaces. Gracias por vuestro cariño y respeto», comunicó en su cuenta.

Las palabras de Paloma Cueva se hacían públicas muy poco tiempo después de que ella y su exmarido confirmaran su divorcio mediante un comunicado. Un escrito firmado por los dos en el que ambos señalaban: «Viendo la gran repercusión mediática que estamos teniendo en los últimos días, queremos manifestar que nos encontramos en trámites de separación de hecho. Ha sido una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el profundo cariño y respeto mutuo que nos tenemos y que hemos demostrado durante todo nuestro matrimonio».