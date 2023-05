Enrique Ponce revienta las redes al revelar el dato más delicado de su idilio con Ana Soria

Ana Soria y Enrique Ponce se sintieron tan a gusto en su visita a 'El Hormiguero' que contaron con todo lujo de detalles cómo y cuándo se conocieron. Sin embargo, había algo que no cuadraba: la fecha. "No sabes cómo me motivó ese momento porque aquella tarde corté cuatro orejas", dijo el torero, asegurando que todo sucedió en 2019. Sin embargo, este dato tan específico tuvo lugar en 2017 y no dos años después como decía el diestro, tal y como recogieron numerosos medios taurinos. "Cuatro orejas para un gran Enrique Ponce en Almería", escribió ABC en el mes de agosto de 2017, a diferencia del 2019 cuando solo cortó 2.

"Se ha retratado", "Hagan cuentas y valoren" o "Ponce ha metido la pata" son solo algunos de los muchos comentarios que figuran en la red social del pajarito. Las críticas contra él no han cesado desde que apareciera en pantalla, aunque él permanece ajeno a todo este tipo de comentarios. No tanto su pareja, prueba de ello, que Ana Soria haya utilizado sus redes sociales para responder a todas las dudas que sobrevolaban sobre los comienzos de su noviazgo. "A los pesaditos. Enrique recuerda que triunfó y salió a hombros, pero joder, no se acuerda del número exacto de orejas. Así que decidme vosotros cuántas cortó en la Feria de Almería de 2019 y acabamos antes con el tema. Ese es el año, guapos", escribía indignada.

Aunque estos detalles no solo han calado en los espectadores de 'El Hormiguero', sino también en el entorno de Paloma Cuevas que "considera que era innecesario especificar ciertas cosas". Aunque su círculo íntimo ha preferido guardar silencio al igual que ella, hay amigas de Paloma que sí han roto una lanza a su favor. Así lo demuestran las palabras de Susanna Griso en 'Espejo público': "Ver una retransmisión de cómo te han sido infiel minuto a minuto. El único motivo que se me puede ocurrir (para ir a 'El hormiguero') es que quieran oficializar la relación. Que la presente como novia y futura esposa. Lo que no sé es si han medido las consecuencias".

Este baile de fechas y de datos han provocado que las redes sociales duden de su relato y recuerden que por entonces también estaba casado con Paloma Cuevas. Fue en el verano de 2020 cuando él y la diseñadora confirmaron la exclusiva de SEMANA, medio que sacó a la luz que se encontraban en trámites de separación. Aunque acordaron que intentarían no tener demasiada exposición pública por las hijas que tienen en común, ahora Ponce ha decidido dar un paso al frente junto a la almeriense. Presumen de tener una relación sólida y, aunque no hablaron de planes de paternidad, lo cierto es que tienen muchos sueños por cumplir.