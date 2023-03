Enrique Ponce habla con la televisión americana: "Son los otros (Paloma Cuevas y Luis Miguel) los que están llamando la atención"

Enrique Ponce desde Almería ha visto cómo ha evolucionado la amistad de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Cómo el 'compadreo' dio un giro de 180 grados y cómo ahora viven su momento más dulce como pareja. Ha sido allí precisamente donde el torero ha sido visto paseando solo junto a su mascota, unos minutos en los que él se muestra hermético y en los que se niega a hacer declaraciones. Sin embargo, una vez que se apagan los focos es cuando decide dar un paso al frente, detalle que ha querido tener con uno de los programas más exitosos de la televisión latina.

Firme y sin dudar ni un ápice sobre lo que opina sobre la historia de amor que ahora copa portadas dentro y fuera de nuestras fronteras, Enrique Ponce es rotundo. "Me pidió hablar fuera de cámaras y me contó que quiere llevar una vida tranquila y relajada junto a su nueva pareja. Me contó que está afectado por el impacto mediático que han tenido la relación de su ex y Luis Miguel", comienza diciendo el paparazzi del programa 'El Gordo y la flaca' que se ha desplazado hasta allí para hablar con él. Palabras que dejan ver que todavía sigue sorprendido por el romance de ambos, el cual ya ha dado la vuelta al mundo.

"Me dijo que él no es quien está saliendo en revistas y portadas y que son los otros los que están llamando la atención. Me ha sonado a despecho", continúa Jordi Martín en el espacio de Univisión, que lleva en antena desde hace más de 25 años. De este modo, se desmarca de los pasos de su ex y recuerda que él apostó por una vida alejada del ruido mediático. Fue hace dos años cuando dejó los ruedos, una decisión que extrañó, pero que ha querido mantener en el tiempo en Almería junto a Ana Soria, donde se compró un espectacular chalet, tal y como te contamos en SEMANA. En la ciudad andaluza ha roto su silencio, lanzando, quién sabe si un zasca, a personas de su pasado. Él prefiere no ser protagonista, de hecho, asegura estar bien con su nueva vida y con su diferente rutina. Él enamorado y afincado en un lugar sin polémicas y la madre de sus hijas viajando y descubriendo mundo junto a un artista internacional, dos formas de vida que, sin duda, están en las antípodas.

Luis Miguel y Enrique Ponce eran amigos

Cabe recordar que cuando todavía estaban casados Paloma Cuevas y Enrique Ponce tenían una bonita amistad con Luis Miguel. Esta saltó por los aires con la separación. "No tengo relación con Luis Miguel desde que me separó", dijo el diestro en unas declaraciones a las que tuvo acceso esta revista en exclusiva. Esta puntualización indica que, al menos, desde al menos 1 de julio de 2020, fecha en la que se hizo público su punto y final como pareja, Luis Miguel y Enrique Ponce no habían mantenido contacto alguno. Ni una conversación ni una explicación acerca de lo que había pasado, reacción que en su día impactó debido a la complicidad que existía entre ellos. Una amistad rota y, por contra, un amor inesperado.

A pesar del parecer de Enrique Ponce, Paloma Cuevas está pletórica. La diseñadora de moda está compartiendo tiempo y espacio con Luis Miguel, con quien ha visitado lugares como Bilbao o Nueva York y con quien ha compartido comidas familiares que demuestran que lo suyo va viento en popa. Prueba de ello, que hayan comido con la hija del cantante, Michelle Salas, quien, por cierto, aprueba la futura boda de ambos. Considera que Paloma es una mujer espléndida y ha dado el visto bueno a esa posibilidad que tantos titulares ha copado últimamente.

Luis Miguel ya presenta abiertamente a Paloma como su pareja, gesto que evidencia que quiere gritar al mundo todo lo que siente por ella. Nos remontamos a hace tan solo unas semanas cuando este medio habló con un fan que coincidió con ambos en la ciudad de los rascacielos: "Me presentó a Paloma como su novia. La reconocí enseguida". Ahora los dos están dejando que fluya, dando alas así a todo lo bonito que están sintiendo.