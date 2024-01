Enrique Ponce confirma la fecha de su retirada en un momento clave para Paloma Cuevas

El torero está a punto de poner el broche de oro a su trayectoria profesional con una gira mientras su ex vive su mejor momento amoroso.

El 2024 trae consigo una nueva vida para Enrique Ponce. El torero ya expresó su deseo de retirarse de los ruedos hace casi tres años, aunque no será hasta los próximos meses cuando lo cumpla de manera oficial. Pero no lo hará de cualquier manera. El de Chiva tiene previsto arrancar una gira de despedida con unas 20 faenas a la que pondrá punto final en la plaza de toros de Valencia. Un giro de 180 grados en su rutina que coincide con el buen momento en el que se encuentra su ex, Paloma Cuevas, fiel compañera de Luis Miguel en todos y cada uno de sus conciertos tanto dentro como fuera de España.

No será hasta el próximo viernes, 17 de mayo, cuando Enrique Ponce reaparezca. Lo hará en la plaza de toros de Nimes, en Francia, con motivo de la Feria de Pentecostés. Allí dará pistoletazo de salida a la recta final de su trayectoria profesional, que culmina de una manera totalmente distinta a como empezó, al menos a nivel personal, para el protagonista en cuestión.

Paloma Cuevas, pieza clave de la trayectoria taurina de Enrique Ponce

Cabe destacar que Paloma Cuevas ha cobrado un papel fundamental dentro del currículum taurino del que fuera su marido. Su padre, Victoriano Valencia, se convirtió en una de las personas más importantes en la vida del diestro al darle el empujón necesario para iniciar su carrera laboral frente al toro. Tal fue la unión entre Enrique y la familia de su ex, que la pareja fue considerada una de las más consolidadas del panorama nacional.

Pero lo cierto es que poco o nada queda de la unión que les caracterizó durante más de dos décadas de matrimonio. Para sorpresa de todos, el torero y la modelo ponían el punto final a su historia de amor en junio de 2020. Lo que nadie podía llegar a imaginar, es que el corazón del diestro pronto estaría ocupado por una joven llamada Ana Soria de tan solo 24 años, es decir, 28 menos que él.

Aunque Paloma tardó más en sanar sus heridas, finalmente lo hizo de la mano de Luis Miguel. El cantante había sido durante años amigo del matrimonio aunque, finalmente, conquistó el corazón de la cordobesa hasta el punto de convertirla en su fiel compañera de aventuras.

Sea como fuere, si algo está claro es que ambas relaciones van viento en popa. Mientras que Enrique y Ana se esconden cada vez menos, llegando incluso a haber participado en 'El Hormiguero’; Paloma y Luis Miguel se dejan ver desde prácticamente todos los rincones del planeta. De hecho, entre los próximos conciertos del ‘Sol de México’ está el de Madrid el 6 de julio, que probablemente haya llenado de alegría a Cuevas al ser el primero de la gira que el cantante hace en la tierra natal de su pareja.