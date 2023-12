Enrique Ponce y Ana Soria reaparecen por Navidad en el mejor momento de Paloma Cuevas

En los últimos meses, Enrique Ponce y Ana Soria han optado por mantenerse alejados de los medios. Tras su sonada entrevista en 'El Hormiguero', poco o nada se ha sabido de ellos. En un discreto segundo plano, una de las parejas más mediáticas continua con su romance de forma mucho más discreta e íntima. El foco está ahora en la exmujer del torero, cuyo idilio con Luis Miguel la ha convertido en una de las mujer más buscadas del panorama social actual. Paloma Cuevas y el cantante continúan con su vida a todo trapo y de concierto en concierto por todo el mundo. Mientras la diseñadora está a punto de cerrar un año muy dulce en lo personal, Enrique hace lo propio con Ana. Coincidiendo con las fiestas navideñas, la pareja ha compartido una bonita estampa rodeada de sus seres queridos.

La reaparición más navideña de Enrique Ponce y Ana Soria

Desde que Enrique Ponce y Ana Soria decidieron mantener su relación lejos de la vida pública, es difícil que trascienda alguna imagen de ellos dos juntos. Sin embargo, las Navidades merecían que se dejaran ver rodeados de los suyos. Ha sido la propia Ana la que ha echado mano de sus redes sociales para compartir una estampa de ella y su chico, muy bien acompañados. En la foto, se les puede ver de lo más sonrientes y relajados, vestidos para la ocasión. La futura abogada, guapísima, se decanta por un traje largo de color blanco, ajustado y de cuello alto. Cierra el 'lookazo' con un cinturón de grandes dimensiones a la altura de la cintura. Enrique, por su parte, viste una camiseta del mismo tono y pantalones oscuros. Un estilismo de lo más rejuvenecedor.

Desde el inicio de su romance, el torero y la joven han tratado de mantenerse alejados de las polémicas. Por eso llamó tanto la atención la entrevista que concedieron en el programa de máxima audiencia de Pablo Motos. "Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente por muchísimas cualidades humanas que ella tiene. Hay una que sobresale por encima de todo y es el corazón tan grande que tiene. Lo buenísima persona que es. Está más preocupada por los demás que por ella misma", le dedicó el exmarido de Paloma Cuevas a su chica en plató y absoluto directo. Totalmente entregado, Enrique se deshizo en halagos hacia Ana Soria quien reconoció lo difícil que le había resultado generar tanto interés. "Ha habido momentos duros. Veíamos esa injusticia y las injusticias duelen. Nos hemos mantenido en silencio. No nos gusta estar metidos en ese mundo. Tenía ganas de que la gente me conociera cómo soy. Nadie me conoce. Llevábamos ya muchos años y la prensa nos ha dado mucha caña", se confesaba ella.

La Nochevieja más lujosa de Paloma Cuevas y Luis Miguel

La vida de Paloma Cuevas, madre de las dos hijas de Enrique Ponce, ha dado un giro de 180 grados en el último año. Sus proyectos de moda de la mano de Rosa Clará van viento en poca, así como sus negocios empresariales, lo que la permite disfrutar de una economía holgada y sin preocupaciones. En cuanto a su vida privada, se ha convertido en una de las mujeres más envidiadas del mundo desde que comenzó su relación con Luis Miguel. La cordobesa se ha convertido en su gran pilar y figura incondicional en su vuelta a los escenarios. Por él, ella se ha recorrido medio mundo y no ha dejado de acompañar a su chico ni siquiera en Navidad.

El Sol de México, como le conocen sus fans, tiene cerrados algunos compromisos laborales hasta final de año. De hecho, la misma Nochevieja acudirá a un impresionante 'resort' donde ofrecerá un concierto para despedir el 2023 frente a 5.000 personas. Junto a él, su inseparable Paloma. El impresionante 'refugio' donde pasarán la Nochevieja está localizado en un auténtico paraíso: la Rivera Maya mexicana. La pareja se trasladará al país natal del artista para disfrutar de una entrada al 2024 por todo lo alto y sin escatimar en gastos. Dormir en la villa principal de este lujoso complejo, de 143 metros cuadrados y una terraza de 56, asciende a algo más de 3.000 euros por noche. Un precio solo apto para los bolsillos más afortunados.