El enigmático mensaje de Xenia Tostado en el momento más crítico de Daniel Sancho

Pocas, muy pocas han sido las veces en las que Xenia Tostado ha roto su silencio desde que Daniel Sancho ingresara en prisión. La actriz días después de que se confirmara la fecha del juicio en el que se le juzgará, ha reaparecido en redes sociales. Y no solo con unas imágenes muy significativas, sino también con un texto que refleja la sensibilidad que le acompaña. No le está resultando nada fácil lidiar con la detención del hijo de Rodolfo Sancho, quien permanece en prisión preventiva hasta que el juez decida su futuro en 2024. Ella se centra en apoyar al actor y mantenerse en un discreto segundo plano, siendo esa su tónica durante todos estos meses. Salvo excepciones.

Xenia Tostado y sus llamativos movimientos en la Red

Muchas de estas reflexiones evidencian cómo está viviendo Xenia estos momentos, una durísima etapa que jamás pensaron que llegaría a sus vidas. Fue a comienzos de agosto cuando comenzó la pesadilla y cuando ella lanzó su primer comunicado al respecto. "Llevo días sintiendo la necesidad de expresar mi preocupación y el miedo que siento como madre. No sabemos si estamos seguros (...) Estoy al lado de mi pareja, Rodolfo Sancho, en este profundo dolor que atraviesa como padre, nadie se hace una idea. Solo puedo decir que, desde la fortaleza que somos los dos, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo. Ella es nuestra prioridad", dijo Xenia.

Xenia Tostado elogia la importancia de las almas gemelas en la etapa más complicada de Daniel Sancho

Ha sido en su cuenta de Instagram, donde suele compartir algunas impresiones con sus seguidores donde ha posteado una enigmática frase. Una reflexión que habla de la atracción mental y de las almas gemelas, aunque ella solo ha querido recoger una parte. En concreto, la pareja de Rodolfo Sancho se ha detenido en "almas que se encuentran y se reconocen", un extracto que buceando en la Red pertenece a un texto más extenso. Este continúa así: "Estas almas nunca se sueltan, ni con la distancia, ni con el silencio, ni con las vueltas que da la vida". Pero ¿es el actor el destinatario de su escrito? Todo apunta a que sí.

Son muchos los que le han hecho llegar su cariño, otros los que no han podido hacerlo. Y es que Xenia Tostado tomó la firme decisión de blindar su muro público de Instagram, evitando así críticas contra ella. Sabe el revuelo que ha supuesto el caso de Daniel Sancho y no quiere que se le relacione con el escándalo, ni por su trabajo ni por lo que puede suponerle a nivel vital. De hecho, ha preferido no viajar al sudeste asiático, lo que le deja fuera de la ecuación. Quien sí lo ha hecho en varias ocasiones es su pareja, Rodolfo Sancho, quien desde septiembre ha volado para acudir a vistas, reunirse con el equipo legal de su hijo o simplemente visitarle en la prisión de Koh Samui.

Estos días el caso de Daniel Sancho volvía a ser foco de atención. ¿El motivo? Las llamativas declaraciones de la abogada de Silvia Bronchalo, que advertía de los ases que tiene guardado bajo la manga el chef de cara a su juicio. "Se han presentado por parte de la defensa de Daniel Sancho una serie de pruebas y testigos, que van a cambiar el relato de los hechos (...) todas las personas que trabajan en la defensa de Sancho tienen la convicción de que no va a haber una sentencia condenatoria", explicaba Carolina Castro en televisión.

Muchos se preguntan ahora qué personas testificarán a su favor, teniendo en cuenta que tanto la policía como la fiscalía aseguran tener todo muy atado en su acusación contra él. Daniel Sancho contará con una lista de 27 testigos, entre los que incluso habrá incluso personas protegidas. Un futuro poco halagüeño tras confesar él mismo el crimen de Edwin Arrieta ante las autoriodades y que podría condenarle a pena de muerte. Aunque todavía quedan cuatro meses para que dé comienzo el juicio, lo cierto es que se van conociendo algunos detalles, entre otros, cuáles son los testimonios que él planea aportar en las semanas más cruciales de su vida, aquellos que podrían beneficiarle antes de que un juez le pueda privar de su libertad, quién sabe si para siempre.