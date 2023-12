El enigmático mensaje de Pablo Marqués: ¿un ataque velado a Jessica Bueno?

Están siendo unas semanas vertiginosas para Jessica Bueno, quien salía recientemente de 'GH VIP 8' y tenía que hacer frente a todas las situaciones que se habían producido fuera de la casa a raíz de su amistad especial con Luitingo. Horas después de poner un pie fuera de Guadalix, Pablo Marqués confirmaba su ruptura con la modelo, quien poco después se pronunciaba al respecto y daba su versión del fin de la relación. Conforme han pasado las horas, la sevillana ha asegurado que tiene mucho por curar todavía y tiene miedo de enamorarse. Ahora, el empresario ha compartido un enigmático mensaje que estaría dirigido a su ya expareja.

Hace tan solo una semana, Pablo Marqués confirmaba su ruptura con Jessica Bueno a través de un comunicado en el que insistía en que no quería volver a saber nada de la televisión ni de los dos meses y medio que su ex había pasado en la casa de Guadalix. Ahora, el empresario ha compartido un enigmático mensaje. "Mientras algunos intentan darse a sí mismos la apariencia de una cualidad que no tienen y se aturden con escasos fuegos de bengala, recuerdo lo que dijo Picasso", comienza diciendo junto a un selfie en el que aparece delante de un cuadro en la que aparece un corazón.

Tras esto, hace referencia a la frase del conocido pintor: “El arte lava nuestra alma del polvo de la vida cotidiana. Sin el artista, estaríamos en un lío infernal. Es el artista quien, a golpe de pincel, convierte nuestros sueños en realidad y nos hace querer superarnos”. Unas palabras que muchos han interpretado como un ataque velado hacia Jessica Bueno y por lo que le han llovido las críticas a través de los comentarios. Eso sí, hay otros internautas que han aplaudido que esté centrado en su faceta de artista para llevar así mejor el desamor.

Jessica Bueno, centrada en sus hijos y en sanar su corazón

Jessica Bueno no quería hablar abiertamente de su ruptura en su reparación en 'El Debate' de 'GH VIP 8' el pasado domingo, 10 de diciembre, pero finalmente terminó sincerándose por completo sobre en qué momento sentimental se encontraba. La sevillana se llevaba las manos a la cabeza porque no entendía que nadie fuese capaz de empatizar con su historia y el fuerte golpe que fue para ella el final de su relación con Jota Peleteiro. Tiene miedo de volver a ilusionarse y hace hincapié en que tan solo estaba conociendo al modelo. Eso sí, sus compañeros de plató le han recordado que desde la casa siempre le decía que le quería y que tenía algo serio con él. "Es que nadie se ha parado a pensar que yo estaba conociendo a una persona, llevaba cuatro meses con él, sacada poco después de mi divorcio", admite. "Aún tengo cosas que curar. Nadie se da cuenta que yo hace un año me he divorciado. No estoy preparada para estar con alguien más. Nadie se ha parado a pensar en la situación en la que yo me encontraba. Yo estoy con miedo", agregaba.

Por supuesto, Jessica Bueno quiere seguir teniendo cerca a Luitingo, con el que ha tenido una conexión especial dentro de la casa de Guadalix debido a las 24 horas al día que han pasado juntos. Ya tienen planes para hacer fuera del concurso, como verse en Navidad en Sevilla. Ahora, la modelo se ha convertido en la jefa de campaña del cantante y eso provocará que vuelva a entrar en el concurso para pasar unos días.