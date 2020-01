María Patiño es una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ más activas en las redes sociales. Cuenta con más de 355.000 seguidores en Instagram, donde no para de compartir los looks que elige para acudir a los platós de los programas en los que colabora. De vez en cuando nos sorprende desvelando algunos de sus planes con amigos y también con frases muy enigmáticas.

Es lo último que ha hecho María Patiño en su Instagram. Y es que ha despertado las dudas de la mayor parte de sus seguidores, que no entienden el mensaje que ha lanzado la presentadora de televisión en las redes. «Tu justicia no entendida es la mayor injusticia», dedicaba a alguien que ha preferido no desvelar.

No sabemos qué le ha ocurrido a María Patiño para que tome la decisión de escribir este mensaje. También desconocemos a la persona a la que va dirigido. Lo que está claro es que parece que alguien le ha jugado una mala pasada. Lo que nos ha llamado mucho la atención es la foto que ha elegido para acompañar este mensaje.

Sus seguidores han apoyado el mensaje de la colaboradora de televisión, aunque no saben qué le ocurre: «Muy cierto… este mundo está lleno de injusticias 😘🍀», «Es muy cierto María 💋💋💋», «👏👏👏», «Qué gran frase María🔝👏😘», «Total, vaya frase 🔝🔝🔝🔝🔝💣💣💣💣», han comentado algunos de sus fans.

Una instantánea en la que aparece presumiendo de tipazo en bikini en un camino de madera con unas vistas increíbles. Una vista atrás de cuando María Patiño viajaba a la playa durante el pasado verano. Las temperaturas tan bajas que están haciendo en la capital estos días nos lleva a muchos a pensar en verano. Y María Patiño, también.