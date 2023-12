La enigmática respuesta de André Lamoglia a los rumores que lo relacionan con Aitana

Vídeo: Europa Press

No se habla de otra cosa: Aitana está soltera. Después de una relación de un año con Sebastián Yatra, el colombiano salió confirmando su separación hace apenas unas semanas. Desde entonces, se ha relacionado a la cantante catalana con multitud de chicos: desde el cantante Rels B hasta el actor de 'Élite' André Lamoglia. Ha sido precisamente el brasileño uno de los invitados a la 29ª edición de los Premios Forqué que se celebraron este sábado en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid. Inevitablemente, el intérprete se ha pronunciado sobre estos rumores y esta ha sido su respuesta. Dale al PLAY al VÍDEO para escucharla.

Aitana, disfrutando de su recién estrenada soltería

"Estoy soltera, siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar. Nunca he sido soltera. La verdad es que estoy disfrutándolo bastante. Decía, a ver qué va a pasar, porque nunca me he visto en esas. De mis amigas, siendo adolescente, era la que nunca estaba con nadie, pero cuando empecé con 17 años ya sin parar", confesó la ex triunfita hace un par de días en una entrevista en 'Sería increíble', el canal de streaming de Olga. Una recién estrenada soltería que Aitana podría estar disfrutando en compañía de diferentes chicos, entre ellos el actor André Lamoglia.

Aún así, la artista también se mostraba muy clara y se pronunciaba sobre la posibilidad de rehacer su vida y volver a enamorarse. "No estoy con ganas de chatear ni nada, supongo que es un proceso, estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos...", admite. La catalana está completamente centrada en su trabajo y en sus próximos conciertos. Tiene la mente puesta en darlo todo sobre el escenario y en preparar su gran cita en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo 28 de diciembre de 2024.