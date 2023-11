La enigmática indirecta de Xenia Tostado en plena crisis entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

Están siendo unos días de lo más duros e intensos para Daniel Sancho, que acaba de declararse no culpable en el Tribunal de Koh Samui. Pero no solo eso, su equipo de abogados ha tomado la decisión de despedir a su último abogado tailandés y no quiere que le represente ninguno de oficio. Y en el terreno familiar, la cosa tampoco está bien, ya que se ha publicado que su madre, Silvia Bronchalo, y su padre, Rodolfo Sancho, han tenido una fuerte discusión.

En medio de este revuelo de polémicas, Xenia Tostado, que ha tomado desde que empezó este escándalo mantenerse en un discreto segundo plano, acaba de publicar una enigmática reflexión sobre el momento que está atravesando. Para ella está siendo muy complicado encontrar la normalidad y está aprovechando que tiene más de 100.000 seguidores en Instagram para dar datos sobre cómo está viviendo este momento personal: "Todo lo que dices habla de ti: en especial cuando hablas de otro", ha compartido, dejando a todos sus seguidores con muchas dudas sobre el motivo que le ha llevado a publicar esta frase.

Esta es la reflexión de Xenia Tostado que ha sorprendido a todos

Aunque tiene un gran séquito de seguidores en las redes sociales, son contadas las veces que la actriz comparte publicaciones. Es consciente de que cualquier paso público que da está sobre la lupa. Por eso, se está limitando a compartir Stories con mensajes rotundos sobre la etapa personal que atraviesa. En cuanto a las publicaciones de su perfil, Xenia no comparte nada desde el 3 de octubre.

La actriz conoce al detalle todo lo que ocurre en torno al caso Daniel Sancho

Estamos seguros de que Xenia Tostado está siendo el apoyo más incondicional de Rodolfo Sancho en estos momentos. De hecho, habrá tenido que ser clave a la hora de tratar lo ocurrido entre él y su expareja, la madre de su hijo. Y es que han tenido una "fuerte discusión" que ha provocado que entre ellos se cortara la comunicación de forma tajante. Tal y como ha asegurado el subdirector de ‘Fiesta’ en TardeAR’, este rifirrafe entre los padres de Daniel Sancho es lo que ha provocado "el follón de abogados" que ella "quería evitar" a toda costa, ya que considera que el único perjudicado es su hijo. Pero lo cierto es que la situación del chef ante la Justicia cada vez es más compleja, ya que ha cambiado de letrado tailandés hasta en tres ocasiones. Ahora, su equipo legal español y sus padres tienen que buscar un nuevo profesional en tiempo récord y pese a que cada vez sea mayor la distancia entre ellos.

Está siendo complicado lidiar con ciertas cosas. Desde que Daniel pasó a disposición judicial por ser señalado directamente como el presunto autor de la muerte de Edwin Arrieta, ha habido "dos vertientes", cada una de ellas encabezada por su padre y su madre: "Una la de su padre, Rodolfo Sancho, con el abogado Marcos García Montes y por otro la propia Silvia, que intenta y acude a la corte para iniciar esos trámites y buscar un abogado", seguía explicando el periodista.

"Me cuentan que se produce una fuerte discusión entre los padres porque uno intenta mantener una línea de defensa que no corresponde con la que defiende Silvia (…) Ella está completamente enfadada, disgustada, decepcionada, porque no tiene parte en las decisiones fundamentales del caso”, revelaba Saúl. Pero Silvia Bronchalo no está bien y se encuentra “muy contrariada” y su situación es “bastante complicada” para su entorno: “Por la parte de Daniel Sancho y Rodolfo me aseguran que no hay contacto, y es una pena porque se está perdiendo todas las partes importantes de este procedimiento”.