La primera edición de Pesadilla en el paraíso llega a su fin. El reality de Telecinco expulsaba ayer a su último concursante antes de celebrar su gran final. Y es que el próximo miércoles Iwan Molina, Daniela Requena, Víctor Janeiro y Bea Retamal se disputarán el título de ganador. Lo harán después de haber cerrado la granja hasta el próximo mes de enero cuando arranque la segunda edición del formato. La última noche en Jimena de la Frontera estuvo marcara por las emociones de todo el equipo y las despedidas. Entre las que destacó la de Lara Álvarez y Carlos Sobera, que no pudieron reprimir las lágrimas.

Y es que la periodista asturiana cierra su etapa en el reality para dar paso a la nueva copresentadora, Nagore Robles, que la sustituirá a partir de enero. “No necesitas suerte, pero igualmente te la deseo. Tienes aquí un equipo que está deseando recibirte”, le dijo Lara antes de apagar para siempre las luces de la granja. La periodista se mostró entusiasmada en poner punto y final a esta etapa de su vida que se ha alargado durante más de 4 meses: “Es una noche maravillosa. Ha sido una experiencia increíble. Empezamos en verano y cerramos prácticamente con las campanadas”. Un sentimiento que Carlos no compartía para nada: “No son buenas noches”, decía. Y es que estaba a punto de decirle adiós a su compañera y amiga.

Un adiós que ha dejado especialmente tocado al presentador: “Déjame que te diga una cosita”, comenzó diciendo el vasco, dirigiéndose a Lara con la voz entrecortada. “Como dicen los ingleses de Liverpool: ‘you never walk alone’. Recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón”, concluyó, a la vez que sus ojos se llenaban de lágrimas. Un momento que no pasó desapercibido para los espectadores del programa, que no entendían el por qué de tanta carga emotiva.

La enigmática despedida de Lara Álvarez en #PesadillaEnElParaiso #PesadillaParaiso15 Carlos Sobera: «Recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón» pic.twitter.com/iIQpuZ3A7A — telemagazine (@telemgzn) December 15, 2022

No fue el único que dedicó unas bonitas palabras, la propia Lara quiso agradecerle todo lo que ha hecho por ella en este tiempo que han estado trabajando codo con codo: “Querido Carlos, compañero, no puedo perder esta ocasión de despedirme”, comenzó diciendo. “Siempre trabajar contigo no es trabajar, es disfrutar de lo que nos depara la noche de sorpresas. La complicidad que hemos conseguido en estos años me la llevo en lo más profundo del corazón y ojalá tengamos muchas más ocasiones de seguir compartiendo lo que para mí siempre es un aprendizaje y una evolución a tu lado. Te mando un beso gigante a ti y a todos los espectadores que nos han acompañado en este camino”, concluyendo así su etapa en el programa.