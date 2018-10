El enfrentamiento entre Belén Esteban y Sofía Suescun

1 Sofía a Chabelita: “Tú no interesas a nadie de España”

A Sofía no le gusta que nadie le replique ni le rechiste, por lo que le ha espetado a Chabelita: “Te voy a decir una cosa. Dijiste en tu vídeo de presentación que Alejandro Albalá tenía que hablar de ti porque yo no interesaba. No sé si te has dado cuenta de que tú no interesas a nadie de España, que has sido la primera expulsada y yo he ganado dos realities sola“. Tras estas palabras, en el público se han escuchado más abucheos que aplausos.