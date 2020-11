Este jueves se acaba el plazo para Isabel Pantoja después de que el abogado de Fran Rivera y Cayetano Rivera presentara un requerimiento notarial

Isabel Pantoja no gana para disgustos. Este jueves se acaba el plazo para que la tonadillera responda al requerimiento notarial que interpuso el abogado de Fran Rivera y Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel. En dicho se pide que la tonadillera le devuelva los bienes personales que durante años los toreros le llevan demandando y que Isabel guardaría en Cantora, tal y como pudo ver el pasado 2 de agosto Kiko Rivera en una especie de habitación secreta. Nos hemos puesto en contacto con el abogado para que nos desvele qué ocurriría en el caso de que la artista no respondiera a dicho requerimiento notarial y no entregara los bienes personales que Paquirri dejó en herencia a sus dos hijos, fruto de su anterior relación con Carmina Ordoñez.

Ahora bien, si en el plazo de estas 48 horas Isabel Pantoja no responde al requerimiento notarial, ella sería la encargada de abonar los gastos de la notaría por no responder en el plazo indicado. La tonadillera tiene la obligación de responder, sino la carga económica de dicho requerimiento recaería sobre ella. ¿Y qué pasa en el caso de que se niegue a entregar dichos bienes que en un primer momento aseguró que habían sido extraídos de su casa y años después Kiko Rivera los encontró?

El paso que seguirían los hermanos Rivera si Isabel Pantoja no responde al requerimiento

El abogado ya explicó a SEMANA que en caso de no prosperar la vía civil, se pondría en marcha la vía penal, a la que los Rivera Ordoñez no le gustaría tener que recurrir para evitar males mayores para quien no deja de ser la madre de su hermano, Kiko Rivera, con quien ahora guardan una excelente relación. «Es cierto que la denuncia falsa prescribe, pero queda el dolo, la intención. Sin embargo, hay dos posibles delitos, el de apropiación indebida y el de desobediencia a la autoridad que están ahí. Si hay pruebas concluyentes, yo sí iniciaría un procedimiento penal«, comienza diciendo ante de señalar que hay que asegurarse al completo. «De momento, hay indicios de que esos bienes están en Cantora pero es imprescindible probar la preexistencia de estos bienes en la finca y la continuidad de los mismos».

Esto se traduce que en el caso de que los hermanos Rivera Ordoñez no consiguieran recuperarse sus bienes por la vía civil, recurrirían a la penal y es ahí donde se plantea un futuro más oscuro para la tonadillera. Según el Código Penal por los posibles delitos de desobediencia a la autoridad y apropiación indebida le pueden caer hasta tres años de prisión en el caso del primer delito y hasta un año de prisión por el segundo. Isabel Pantoja tiene que tomar una decisión en cuestión de horas.