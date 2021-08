La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha estado de vacaciones unos días en Riviera Maya y acaba de compartir que tiene una enfermedad que hace que sus días de relax se vean afectados.

Gloria Camila encontró hace unas semanas el momento perfecto para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano en compañía de su pareja, David. La actriz y colaboradora de televisión se despedía de su personaje en la serie ‘Dos vidas’, pero solo por un tiempo. Y es que después de un año intenso, tocaba desconectar y recargar pilas para volver a trabajo con energías renovadas.

Para estos días de tranquilidad, la joven se decantaba por cruzar el charco, a pesar de que la situación sanitaria todavía no está del todo controlada. Aún así, para ella era el momento perfecto para conocer uno de los lugares más visitados: Riviera Maya. Desde allí ha estado compartiendo todos sus planes. Sin embargo, hay algo que ha hecho que sus días de vacaciones no sean del todo perfectas.

Y es que Gloria Camila ha compartido con sus seguidores que sufre otitis, que es una inflamación del oído causada por una infección. Es una enfermedad muy típica del verano, ya que suele aparecer cuando nos bañamos en el mar o en las piscinas. Parece que el hecho de haber estado mucho tiempo en el agua durante los días de vacaciones han hecho que ahora sufra esta incómoda enfermedad.

Gloria Camila sufre desde hace unos días otitis

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha compartido esta mala noticia junto a una imagen en el que aparece ella misma con cara seria. Y es que Gloria Camila tiene grandes molestias en el oído, por lo que no ha dudado en tumbarse un rato en el sofá para calmar su incomodidad. Han sido unas vacaciones increíbles. Ella misma ha querido compartir algunos momentos que ha vivido en compañía de su pareja.

La colaboradora de televisión lleva unos meses intensos de trabajo. En el terreno personal. ella y gran parte de su familia lo ha pasado realmente mal por las consecuencias que ha tenido la emisión de la docuserie de su hermana, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Estos han sido algunos de los motivos por los que decía adiós a los tremendos madrugones a los que lleva haciendo frente desde que comenzara el proyecto de televisión como Cloé. Y para celebrarlo ponía tierra de por medio.

Los días al otro lado del mundo han sido increíbles

Han sido unos días increíbles y además de haber estado alojados en un increíble resort con acceso a la playa, Gloria Camila ha estado compartiendo todos los planes que han hecho. Y es que no han querido solo tomar el sol y tomar mojitos en la arena, sino que también han hecho rutas por lugares increíbles como selvas e incluso han podido bañarse en un cenote.

El reencuentro con su padre ha sido emotivo

Nada más aterrizar, la joven ha acudido a ver a su padre, la persona con la que más conexión tiene. Junto a una divertida foto de ambos, Gloria Camila le hace saber lo mucho que lo quiere: «Foto con papito. El hombre más bueno, humilde y generoso que he visto y conocido en mi vida. Te amo mucho papito bonito 🤍 Me das vida y me has dado la vida».