Laura Escanes se ha convertido en protagonista de la actualidad por compartir un vídeo que ha suscitado muchas dudas. La mujer de Risto Mejide mostraba hace unas horas una publicación en la que la veíamos maquillarse con una postura relajada, sin poses. Al instante, recibía numerosos mensajes preguntándole si estaba de nuevo embarazada. Su barriga, algo hinchada, hacía entender a muchos que podría estar esperando a su segundo hijo.

La joven no ha podido pasar por alto el gran número de preguntas que ha recibido durante horas y ha vuelto a compartir el vídeo con algunos de los mensajes que ha leído: «¿Estás embarazada de nuevo?», «¿Bebé a bordo? Espero que no te siente mal, si no lo hay puede ser el pantalón o la forma de la foto», «¿Embarazada? Parece que tienes algo de tripita con el pantalón. Quizá es efecto óptico», «Laura, ¿estás embarazada de nuevo? Esa barriguita se ve más gordi en la foto», «Barriga de embarazada», «¿No te han preguntado que si estás embarazada?», «Buah, no sé por qué pero creo que estás embarazada».

Después de recibir estos mensajes, Laura Escanes ha querido dejar claro que no, que no está embarazada. «Sé que no lo hacéis con mala intención, y no me lo tomo a mal, porque cada X tiempo me preguntáis si estoy o no embarazada de nuevo. Ya se ha convertido en algo a lo que me he acostumbrado a contestar…», ha empezado diciendo la mujer de Risto Mejide con el fin de terminar con las dudas.

Laura Escanes recibe multitud de mensajes por ¿su embarazo?

Pero la cosa no ha quedado ahí. Laura ha querido desvelar por qué se han pensado algunos que estaba embarazada: «No estoy embarazada. Eso señores y señoras, es una barriga normal en un día normal con más o menos hinchazón. No tengo el mismo abdomen un día y otro. A veces estoy más hinchada, a veces menos. Es una barriga relajada y es un vídeo natural», ha continuado explicando.

Reconoce que lo único que ocurre es que está hinchada

Laura Escanes ha recibido en varias ocasiones mensajes preguntando sobre rumores. Está acostumbrada, pero reconoce que es algo que no termina de asimilar: «Por cosas así entiendo que muchas compañeras (y yo misma), nos pensemos antes qué subir y qué no… Si a la mínima que se me ve en una postura más relajada ya me han embarazado. No sufráis que si volviera a estar embarazada en algún momento, lo sabréis por mí», termina diciendo para calmar a sus seguidores.

Con esta reflexión, Laura espera zanjar los rumores de embarazo. La joven cuenta con más de 1,7 millones de seguidores y eso hace que tenga fans de todo tipo. Cualquier publicación que hace pública es analizada al dedillo y sus seguidores no pasan por alto algunos llamativos detalles. No siempre entra al trapo, pero hay veces que se ve en la necesidad de contestar.

Te interesará saber...