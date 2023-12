El tremendo enfado de Bertín Osborne: "No me pidáis que os hable"

Vídeo: Europa Press

La última etapa en la vida de Bertín Osborne ha estado marcada por el embarazo de Gabriela Guillén y ha sido muy complicada para el artista. Algo que él mismo ha evidenciado en su última reaparición ante la prensa. El cantante, que se ha reencontrado con su público con motivo de un concierto en Gijón, estallaba visiblemente molesto. "Toda mi vida me he llevado fenomenal con vosotros, pero este verano me habéis hecho tanto daño que encima no me pidáis que os hable". Poco después, en el aeropuerto, reiteraba su hartazgo. "Dejadme en paz, pero ¿no me podéis dejar en paz? Me habéis fulminado todo el verano. Dejadme en paz ya. No tengo que hablar nada".

Fue el pasado mes de julio cuando se anunció la nueva paternidad de Bertín Osborne -el bebé que está en camino será el séptimo del cantante de rancheras-. Desde entonces ha centrado el foco de la actualidad en la crónica social. Sus primeras declaraciones generaron cierta controversia: "No es un niño buscado ni deseado", afirmó entonces provocando un sinfín de reacciones. La vida de Gabriela Guillén también ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses, ha vivido un embarazo complicado y marcado por la exposición mediática. Además, ha preocupado su estado de salud en distintas ocasiones.

Gabriela Guillén, en la recta final de su embarazo de Bertín Osborne

La fisioterapeuta está expectante por ver la carita de su bebé, así lo expresaba a través de su perfil en Instagram. "En la vida me han pasado tantas cosas, pero sin duda esta experiencia es única. ¡Eres mi mayor fortaleza!", indicaba. Aprovechaba para dar la bienvenida al mes de diciembre con mucha ilusión: "Un mes lleno de bendiciones", subrayaba.

El pasado mes de noviembre, Gabriela Guillén visitó el plató de 'Y ahora Sonsoles' donde se pronunció sobre la relación que mantiene actualmente con Bertín Osborne y negó recibir dinero de este. "No hay ningún tipo de acuerdo económico con él. Él en todo momento se quiso hacer cargo de ayudarme e hizo dos pagos para pagar el alquiler y los gastos. Nada más. Eso fue entre septiembre y octubre. Yo decidí no recibir más ayuda de él. Más que nada porque hay cosas más importantes que el dinero".

La modelo y empresaria, que mantiene una relación distante en la actualidad con el cantante, sorprendió recientemente poniéndose nostálgica y compartiendo en redes un recuerdo de un momento vivido con Bertín Osborne. Además, dijo que creía que no era "justo querer pagar tu conciencia. Si eres padre tienes que estar ahí". Gabriela Guillén ha subrayado en distintas ocasiones que no quiere nada del artista, solo su atención. "Si no está atento de la ecografía que yo te mando. Para mí eso es mucho más valioso", aseveraba durante su última entrevista en televisión.