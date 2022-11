Ana Rosa Quintana se ha pronunciado tras filtrarse más de 21 vídeos en los que aparecían Jorge Pérez y Alba Carrillo muy acaramelados. No como presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’, sino como presidenta de Unicorn, productora que celebró la fiesta en la que tuvo lugar el continúo tonteo entre ellos. La comunicadora ha dicho enfadada mientras miraba a cámara que no aprueba en absoluto que se haya grabado a ambos en una fiesta que debía ser privada y sobre la que, a sus ojos, no debía de haber trascendido nada. «A mí como presidenta de la compañía no me gusta que se graben vídeos en una fiesta privada. No me gusta», ha comenzado diciendo.

Si bien no quiere saber qué trabajadores han sido los que han grabado los vídeos y posteriormente los han compartido, ha pedido en directo que no quiere que esa situación se vuelva a repetir. «Los que lo han hecho que no lo vuelvan a hacer. No voy a preguntar nada, pero que no lo vuelvan a hacer más», continuaba. Tal ha sido su indignación que Ana Rosa Quintana ha dejado sobre la mesa cómo se plantea que podría ser la próxima fiesta de la productora: «Para la próxima fiesta que dejen los teléfonos fuera».

Aunque en redes sociales Jorge Pérez ha recibido muchas críticas con su actitud con Alba y viceversa, Ana Rosa no ha querido hacer leña tras lo sucedido. Entiende que es una situación difícil para ambos debido a que Jorge está casado y tiene cuatro hijos, lo que hace mucho más complicado todo. La presentadora lejos de avivar la polémica, considera que a los protagonistas se les fue de las manos y ha insistido en la petición de cara a una fiesta futura, evitando así posibles fugas de información y protegiendo así a todos los asistentes e invitados a la misma. «Tampoco me parece bien que se haya grabado, esto es algo entre amigos y se hacen cosas que no se piensan. No se debe grabar ni esto ni nada para que todo el mundo esté a gusto», ha dicho Ana Rosa.

Las redes sociales siguen hablando de las polémicas imágenes de Jorge Pérez y Alba Carrillo en la fiesta, vídeos por los que, por cierto, los dos se convirtieron en Trending Topic este fin de semana. Los dos, por su lado, han dado la cara en televisión y han explicado cómo se sienten después de lo sucedido. Tanto Alba como Jorge aseguran que se arrepienten de su actitud y han pedido perdón a Alicia, la esposa del exguardia civil, quien apenas se ha pronunciado, ya que está intentando digerir lo sucedido. «Millones de gracias por todos los mensajes. Os he leído a todos y el amor que siento en ellos es muy bonito. Os merecéis una respuesta a cada uno, pero es imposible. Así que os daré una respuesta a todos por aquí, con mi verdad de lo que siento, en cuanto coja un poco de fuerzas. Gracias de corazón», ha dicho. Ni una palabra más sobre uno de los peores días de su vida.

Jorge Pérez también ha dado la cara en ‘Ya es mediodía’, donde ha contado su situación actual y donde ha dado explicaciones de cómo está su matrimonio tras sus imágenes junto a Alba Carrillo. ¿Sus planes? Reconquistar a su mujer, con la que lleva casado más de 13 años. «Alicia no está cómoda. Es una situación difícil para ella porque lógicamente hay una falta de respeto grave por mi parte hacia ella«, ha dicho el también colaborador de televisión.