Eneko Atxa, el chef de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Son buenos anfritriones"

Eneko Atxa es el chef de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que se celebrará el próximo 8 de julio en El Rincón. Será el encargado de dar de comer a los protagonistas del día y también a los numerosos invitados que acudirán al enlace. El cocinero prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, pero aún así ha dado un detalle clave de cómo han sido los encuentros con los novios.

No ha dudado en defender que el futuro matrimonio son unos buenos anfitriones: "Por supuesto, todos nuestros clientes lo son". Se siente muy agradecido de poder cocinar para grandes clientes como ellos: "Por supuesto que sí, yo siempre soy feliz cocinando para los demás, lo que más me gusta hacer en el mundo. Nunca comento nada sobre mis clientes pero yo soy feliz y cuido a todos mis clientes por igual, con todo el mimo y el cariño del mundo".

Pero no es de lo único que ha hablado. Hay que recordar que es primo de una de las diseñadoras de 'Sophie et Voilà', la firma con la que Tamara Falcó se iba a hacer en un principio su vestido de novia. Sin embargo, la cosa no acabó bien. Eneko Atxa ha reaccionado: "Nunca me incomoda nada. Yo me ciño solo a mi trabajo. Tengo que ser un profesional dentro y fuera de la cocina. Respetar cien por cien a todos mis clientes. La opinión que más me importa es la de después del plato, la de si les ha gustado o no les ha gustado".

Vídeo: Europa Press.