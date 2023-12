Encuentran muerto en su coche a Lee Sun Kyun, actor de la oscarizada película 'Parásitos', tras ser investigado

A primera hora de la mañana amanecíamos con una trágica noticia. El actor surcoreano Lee Sun Kyun (48 años) ha sido hallado sin vida este miércoles 27 de diciembre en un coche, un fallecimiento que nadie esperaba debido a su edad. El intérprete se hizo muy conocido por su papel en la película 'Parásitos', la cual conquistó Hollywood y ganó un Óscar a la mejor película, siendo ahora cuando se descubre cuál era su verdadera situación y es que estaba siendo investigado por la policía por presunto consumo de drogas.

Al parecer las autoridades le han encontrado en un vehículo que estaba aparcado en un parque en el centro de Séul. Llegaron hasta él tras recibir una denuncia de alguien que alertaba acerca de una nota de suicidio y de la desaparición de su coche, lo que hizo saltar todas las alarmas. Aunque los servicios de emergencia creyeron que estaba inconsciente, posteriormente confirmaron su fallecimiento, según ha explicado el cuartel de policía de Seongbuk de la capital. Por el momento, han preferido no dar más detalles, eso sí, no han podido evitar que circulen las primeras teorías acerca de lo sucedido. La primera de ellas que Lee Sun Kyun habría fallecido tras inhalación de monóxido de carbono.

El actor estaba en el punto de mira por supuestamente consumir drogas, una acusación que él negaba y por lo que incluso se le había sometido a pruebas que habían resultado negativas. A pesar de que presentó una solicitud para someterse a una prueba de polígrafo ante la Policía Metropolitana, solo dos días después ha aparecido muerto. Lee Sun Kyun ganó popularidad en series como 'Coffee Prince', 'Behind The White Tower' o 'My Mister'.

Lee Sun Kyun desde hace meses copa titulares relacionados con el presunto consumo de drogas. Él, por su parte, siempre ha sostenido que si consumió drogas en algún momento eran para el insomnio y que jamás lo hizo de manera intencional. Estaba siendo investigado por haber consumido marihuana, así como otras sustancias estupefacientes en la casa de una chica de alterne en Corea del Sur, una batalla que dio la vuelta al mundo y que ahora ha acabado de la peor manera.