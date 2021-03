Jorge Javier Vázquez ha podido mantener una profunda y larga conversación con la hija de Rocío Jurado tan solo unas horas antes de que se emita el esperado documental.

El pasado martes, a última hora de la tarde, España entera se paralizó tras la emisión de las primeras imágenes de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘. Un documental producido por La Fábrica de la Tele y en donde la hija de Rocío Jurado romperá su silencio después de 25 años para contar su versión de los hechos. Desde entonces, ‘Sálvame’ ha mostrado alguna que otra pincelada sobre lo que podrán encontrar los espectadores este domingo a partir de las diez de la noche. Las declaraciones de la madre de Rocío Flores supondrán un antes y un después no solo en la historia de la televisión sino también en la historia de la crónica social. Pero, ante el inminente estreno, ¿dónde está Rocío Carrasco? ¿Cómo está viviendo este boom mediático?

«A mí me ha arrancado de cuajo lo más importante que bajo mi punto de vista tiene una mujer, que son sus hijos», «Desgraciadamente muchas veces me han llamado mala madre por la calle«, son solo algunas de las declaraciones de Rocío Carrasco que ‘Sálvame’ se ha encargado de mostrar en estos días de cara a la emisión del documental este domingo. Unas palabras y un testimonio que mantienen en vilo al resto de la familia de «La más grande» y que traerá consigo un sinfín de respuestas. Hasta que esto suceda, Rocío Carrasco, siguiendo la estela de sus últimos movimientos, se ha preferido mantener en un segundo plano mientras que Telecinco se encarga de emitir su docuserie.

Sin embargo, no está callada. Este viernes se ha producido un hecho sin precedentes, tal y como Jorge Javier Vázquez se ha encargado de anunciar en ‘Sálvame’. En concreto, de cara a prepararse para la emisión del domingo, el presentador ha tenido la oportunidad de hablar de manera distendida con Rocío Carrasco. La conversación entre ambos ha dudado 40 minutos y, tal y como explica el de Badalona, la hija de Rocío Jurado se encuentra serena, tranquila, sin miedo y dispuesta a todo. «A mí lo que más me ha sorprendido es su tono de voz. No tiene nada que ver la Rocío Carrasco de meses atrás que hablaba cansada, agotada, muy triste. Hoy es una mujer enérgica, con fuerza en la voz, relajada e incluso diría que contenta«, explica el presentador.

«Empieza una nueva vida para Rocío Carrasco»

Tras hablar con Rocío Carrasco y adelantarse a la emisión y ver los dos primeros episodios de la docuserie, Jorge Javier Vázquez está convencido que a partir del domingo comienza una nueva etapa en la vida de la hija de «La Más Grande». «Me ha dicho que no tiene miedo. Se acabó el miedo y una mujer sin miedo es una mujer poderosa. Con lo que eso conlleva porque sabe que a partir de ahora se puede liar», asevera Jorge Javier Vázquez.

El también presentador de ‘Supervivientes’ ha insistido en que la motivación principal de Rocío Carrasco para hacer el documental no se encuentra el hecho de intentar recuperar a sus hijos. «Creo que está en el punto en el que se ha dado cuenta que después de lo que ha pasado y sufrido que no tiene que pedir nada a nadie«, sentencia el de Badalona.