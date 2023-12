El encontronazo de Anabel Pantoja con la prensa horas antes del gran momento de su tía Isabel

Este sábado 30 de diciembre es el gran día de Isabel Pantoja. Después de medio año sin pisar un escenario, la tonadillera ofrecerá un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona con motivo de su gira '50 años'. Todo el equipo de la artista ya se encuentra en la Ciudad Condal para ultimar todos los detalles, incluida su sobrina, Anabel Pantoja, que hace las veces de community manager de su tía. Sin embargo, antes del tan esperado momento, ha tenido un encontronazo con la prensa que ha denunciado a través de sus redes sociales.

Un cámara ha tenido unas desagradables palabras con Anabel Pantoja

La sevillana ha viajado hoy mismo desde Canarias hasta Barcelona y, después de un vuelo de 4 horas, ha llegado al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Allí, como viene siendo costumbre, se encontraba un equipo de prensa para preguntarle sobre las últimas polémicas que ha protagonizado su tía: la venta de su piso de Fuengirola, el posible desalojo de Junko e incluso las duras declaraciones de Fran Rivera contra ella. Sin embargo, Anabel Pantoja no ha querido responder a ninguna de esas cuestiones porque, según ha contado, estaba hablando por teléfono mientras gestionaba asuntos de trabajo. Sin embargo, el cámara ha tenido unas palabras muy desagradables con ella, tal y como ha explicado.

"Entiendo que tengan que trabajar y tengan que preguntarme, pero vuelvo a repetir, yo educadamente puedo decir que estoy hablando por teléfono, porque efectivamente estaba hablando por teléfono para localizar el hotel, para ver con quién me venia, con quien no me iba, y me estaban grabando", ha contado la influencer a través de su perfil de Instagram. Ella les ha pedido a los compañeros que por favor no la grabasen porque estaba hablando por teléfono y no iba a responder, pero han sido el tipo de preguntas lo que ha molestado a la sobrina de la tonadillera: "Pero es que claro, si me preguntas cosas de Michael Jackson o cosas de hace 40 años que yo ni había nacido pues entiendo que no te vaya a responder".

Las polémicas de Isabel Pantoja

Todo viene porque el nuevo dueño del ático de Isabel Pantoja en Fuengirola ha cargado contra la tonadillera y ha dicho que "se cree Michael Jackson". Pero el quid de la cuestión han sido las desafortunadas palabras que habría tenido el cámara con la sevillana. "Yo entiendo que tú tengas que hacer las preguntas pero tú tienes que entenderme de que a mí un juez o la policía no me obliga a responderte y he recibido insultos, no por parte de la reportera sino por parte del cámara que, una vez que ha dejado de grabar, me ha insultado, me ha reprochado y me ha dicho que soy la peor persona del mundo mundial", ha denunciado de lo más enfadada.

"Tengo que escuchar como no sé qué de Michael Jackson, no sé qué de herencias cuando yo es que ni había nacido. Entonces, solamente yo he dicho, estoy trabajando, no me grabes mi conversación, pero es que ya te marcan hasta si tú tienes que hablar por teléfono o no", ha contado Anabel, sin poder ocultar su malestar ante este tipo de encontronazos. A pesar de que a veces ella pueda parecer antipática, ella asegura que siempre ha tenido buen trato con la prensa: "Yo he estado con otros compañeros de prensa y yo he estado hablando por teléfono, me han respetado, me han hecho las preguntas, no me han atosigado, ya está, ellos han estado en su sitio y yo en el mío, y yo he sido libre de contestar lo que me diera la gana, cuando me diera la gana, y nadie me tiene que decir si hablo por teléfono o no".

Un altercado que llega en un momento de lo más importante para Isabel Pantoja. Las deudas que arrastra con Hacienda la han obligado a vender su piso de Fuengirola, compuesto por dos apartamentos. Mientras que el primero de ellos salió a subasta a comienzos de 2022, este martes ha sido cuando se ha conocido que el segundo ya tiene comprador. Pero para alejarse de toda esta polémica, la artista se ha refugiado en lo que más calor y cariño le da: la música. Con este concierto da el pistoletazo de salida a un año lleno de actuaciones, con las que recorrerá todo el territorio español: desde Bilbao, pasando por Tenerife, hasta Valencia, donde finalizará la gira el 3 de agosto de 2024 en Castellón.